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В подъезде дома в Уфе нашли тело 15-летней школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Местные жители 27 декабря обнаружили тело 15-летней школьницы в подъезде одного из многоквартирных домов в Уфе. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по региону.

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«По предварительным данным, 27 декабря 2022 года тело подростка было обнаружено в подъезде своего дома на улице Ферина г. Уфы без видимых телесных повреждений», — указано в сообщении.

Как удалось выяснить «Известиям», рядом с телом девушки лежали вейп и курительная жидкость, а изо рта у погибшей шла пена.

Отмечается, что в данный момент правоохранительные органы проводят осмотр места происшествия и проводится судебно-медицинская экспертиза тела несовершеннолетней. Кроме того, следователи намерены проверить жилищно-бытовые условия проживания семьи погибшей.

Ранее, 27 декабря, появилась информация о том, что в туалете Московского театра на Таганке был обнаружен труп мужчины. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины. В настоящий момент предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Полицейские проводят проверку по данному делу.

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