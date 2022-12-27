В туалете Московского театра на Таганке нашли труп мужчины

В туалете Московского театра на Таганке был обнаружен труп мужчины. Об этом 27 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел еще 24 декабря. Обнаружив тело, сотрудники театра вызвали медиков, однако прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины. По их словам, он скончался примерно за три часа до их приезда.

В настоящий момент предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Полицейские проводят проверку по данному делу.

Накануне в одном из домов в подмосковном поселке Барвиха было найдено тело мужчины. Отмечалось, что на голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение.