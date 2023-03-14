Пульмонолог объяснил смертельную опасность курения вейпов

Курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. О том, с чем это связано, «Известиям» 14 марта рассказал врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Вячеслав Светлаков.

По его словам, в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, вызывающих тяжелое поражение легких. Так, например, ароматизатор диацетил способен привести к развитию такого серьезного заболевания, как облитерирующий бронхиолит, которое крайне сложно поддается лечению.

Также есть заболевание, получившее название «Болезнь вейперов». Как рассказал Светлаков, это тяжелейшее неинфекционное повреждение легких, которое может привести к их необратимому повреждению и даже смерти.

«Такое губительное воздействие связывают с наличием в жидкости для вейпа ацетата витамина Е и тетрагидроканнабинола. Также в ее составе есть формальдегид, ацетальдегид, мышьяк, целый ряд металлов (алюминий, сурьма, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, свинец, марганец, никель, селен, олово и цинк), которые вызывают не только поражение самих легких, но и могут привести к развитию онкологических заболеваний», — рассказал Светлаков.

Он отметил, что при своевременном прекращении курения такие последствия можно нивелировать, однако сам процесс восстановления может занять значительное время. Кроме того, вопрос влияния вейпов на здоровье еще не изучен до конца.

В январе прошлого года в Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. Сообщалось, что в гости к 17-летней девушке пришли ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Подростки курили электронное устройство, после чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро их обнаружили без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось.