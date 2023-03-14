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Пульмонолог объяснил смертельную опасность курения вейпов

Пульмонолог Светлаков: курение вейпа может привести к тяжелым поражениям легких и даже смерти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. О том, с чем это связано, «Известиям» 14 марта рассказал врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Вячеслав Светлаков.

По его словам, в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, вызывающих тяжелое поражение легких. Так, например, ароматизатор диацетил способен привести к развитию такого серьезного заболевания, как облитерирующий бронхиолит, которое крайне сложно поддается лечению.

Также есть заболевание, получившее название «Болезнь вейперов». Как рассказал Светлаков, это тяжелейшее неинфекционное повреждение легких, которое может привести к их необратимому повреждению и даже смерти.

«Такое губительное воздействие связывают с наличием в жидкости для вейпа ацетата витамина Е и тетрагидроканнабинола. Также в ее составе есть формальдегид, ацетальдегид, мышьяк, целый ряд металлов (алюминий, сурьма, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, свинец, марганец, никель, селен, олово и цинк), которые вызывают не только поражение самих легких, но и могут привести к развитию онкологических заболеваний», — рассказал Светлаков.

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Он отметил, что при своевременном прекращении курения такие последствия можно нивелировать, однако сам процесс восстановления может занять значительное время. Кроме того, вопрос влияния вейпов на здоровье еще не изучен до конца.

В январе прошлого года в Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. Сообщалось, что в гости к 17-летней девушке пришли ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Подростки курили электронное устройство, после чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро их обнаружили без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось.

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