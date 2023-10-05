Свободная подача: взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ упростят

Управляющим компаниям, а также поставщикам воды, тепла и электричества станет проще судиться с должниками. В Госдуму 5 октября внесут законопроект об освобождении УК от госпошлин за подачу таких исков, выяснили «Известия». Мера положительно скажется на жилищно-коммунальной отрасли, полагают эксперты. Они отмечают, что управляющие компании ежегодно тратят крупные суммы на оплату пошлин, только в 2022 году — свыше 4 млрд рублей. Долги же граждан за ЖКУ уже составляют почти 900 млрд рублей.

В минус

Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации (РСО; поставляют воду, электричество, тепло) и региональных операторов по вывозу мусора освободят от государственных пошлин при подаче исков в суд на должников за услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 5 октября. Эта мера должна упростить для УК взыскание причитающихся им средств.

— Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений. — сказал «Известиям» один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По мнению депутата, взыскание пошлины необоснованно, поскольку судебные иски подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг.

Мера позволит снизить финансовую нагрузку на предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете, добавил Владимир Кошелев. При этом и государственная машина не будет перегружена дополнительными функциями, добавил депутат Госдумы Владимир Сипягин.

— Если управляющие компании регулярно работают с должниками, то тратят на оплату таких государственных пошлин до 5% своего дохода ежегодно, — сказала «Известиям» директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Как ранее писали «Известия», только в 2022 году РСО и УК подали иски на взыскание с должников 188,3 млрд рублей. При этом их расходы на госпошлины составили 4,2 млрд.

Численность должников

Отмена госпошлины позволит предприятиям сферы ЖКХ чаще подавать в суд за счет сокращения издержек, сказал председатель регионального отделения «Деловой России» во Владимирской области Александр Субботин. Но, по его мнению, мера не окажет значительного влияния на количество должников: жильцы всё чаще оказываются в непростой экономической ситуации. При этом подавляющее большинство населения — более 90% — в срок и в полном объеме производит платежи, добавил он.

— Поддерживаем законопроект об освобождении УК и РСО от уплаты госпошлины, — сказала гендиректор УК «Сибирь» Оксана Севастюк. — Это своевременная инициатива, направленная на защиту интересов добросовестных собственников, которые должны получать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.

Из-за недостатка средств у предприятий сферы ЖКХ качество услуг может страдать. Фактически, подавая в суд на должников, управляющая компания действует в интересах собственников и за их счет, и мера сохранит деньги собственников для осуществления текущей деятельности, полагает она.

— Анализ ситуации на рынке ЖКХ позволяет сделать вывод о системном снижении платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, — сказал «Известиям» вице-президент ассоциации «Новое качество» Олег Малахов.

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги уже почти достигли 900 млрд рублей. По итогам I квартала текущего года эта сумма составила 876,4 млрд рублей, за год она увеличилась на 72 млрд, сообщали ранее «Известиям» в Росстате. Показатель имеет устойчивый рост по отношению к иным периодам, добавил Олег Малахов.

— Эти обстоятельства негативно отражаются на развитии отрасли в целом. Так, отсутствие соразмерной оплаты негативно отражается на качестве услуг, оказываемых предприятиями ЖКХ, — подчеркнул он.

По его мнению, единственный действенный способ противодействия недобросовестному поведению злостных неплательщиков — взыскание задолженности в судебном порядке.

— Уплата же государственной пошлины, особенно при системном и массовом взыскании задолженности, негативно отражается на финансовом благополучии управляющих и ресурсоснабжающих организаций, денежные средства которых имеют строго целевой характер, — отметил Олег Малахов.

Освобождение от обязанности оплаты пошлины окажет позитивное влияние на развитие рынка ЖКХ, так как упростит процедуру взыскания задолженности и снизит финансовые обременения участников рынка, считает он.