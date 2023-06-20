Тихий дом: в России ужесточат контроль за управляющими компаниями

В России появятся национальные стандарты по управлению многоквартирными домами и рейтинги управляющих компаний. Об этом говорится в письме Минстроя в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Сейчас УК зачастую предоставляют некачественные услуги и отраслевые стандарты призваны решить эту проблему, рассказали эксперты. В них стоит закрепить возможность выбора жильцами пакетов услуг УК , в квитанции за ЖКХ выделить отдельную строчку на информацию о сборах за текущий ремонт , определить конкретные сроки реагирования аварийно-диспетчерских служб и устранение проблем , уверены эксперты. А публичные рейтинги УК позволят гражданам сделать осознанный выбор в пользу той или иной компании.

Совершенствование системы

Чтобы повысить эффективность работы управляющих компаний, в РФ разрабатывается серия национальных стандартов «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами». Об этом Минстрой уведомил Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия». Речь в них пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте и так далее.

Кроме того, планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности, следует из документа.

— Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По информации директора некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, до конца текущего года планируется выход нескольких стандартов по ценообразованию в сфере управления многоквартирными домами. ГОСТы не являются обязательными для УК, но если организация указала, что руководствуется ими, то обязана выполнять их требования, отметила эксперт.

— Внедрение публичных рейтингов УК призвано воскресить институт репутации на рынке. Сегодня компании зачастую не следят за тем, что о ней и ее сотрудниках думают жильцы: им важно только обеспечить собираемость платежей, — сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

А людям важно отношение к ним со стороны управдомов , подчеркнул он. Рейтинги позволят формировать клиентскую культуру в сфере ЖКХ и выбирать те УК, которые больше всего клиентоориентированы, считает он.

Сегодня УК зачастую предоставляют некачественные услуги, их работу сложно контролировать, граждане нередко жалуются. Надзорные органы при оценке работы управляющих компаний используют правила и нормы, утвержденные еще до введения в действие Жилищного кодекса РФ, сказал член Общественного совета Минстроя, председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. Они уже морально не соответствуют текущим реалиям, в том числе уровню современных домов, отметил эксперт.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

УК берут на себя обязательства и несут ответственность перед жителями дома как минимум за его сохранность, как максимум — за создание комфортных условий проживания, сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Но далеко не всегда эти обязательства выполняются добросовестно , согласен он.

— Общероссийские стандарты управления жилым фондом позволят повысить качество эксплуатации , в том числе и через введение обязательных требований к лицам, осуществляющим управление, качеству работ и набору оказываемых услуг, — подчеркнул парламентарий.

Как ранее писали «Известия», необходимость разработки стандартов предусмотрена в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

«Известия» запросили у Минстроя и Росстандарта более подробную информацию о разработке нацстандартов.

Применение ГОСТов позволит сформировать единую эффективную систему управления многоквартирными домами, обеспечивающую их нормативное техническое состояние, безопасную эксплуатацию и комфортные условия проживания на территории всей страны, сообщили в Минстрое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Движение к прозрачности

Сейчас у граждан нет простых и четких параметров для оценки услуг УК, сказал Александр Евсеев. По его словам, этим пользуются недобросовестные участники рынка: нередко они предлагают заведомо заниженную плату за содержание жилья — используют демпинг для перехвата управления домом.

— Внедрение стандартизации и создание обязательных публичных рейтингов призвано решить эти проблемы, — сказал он.

Существующие сегодня стандарты содержатся в постановлениях правительства № 491 и № 290 , напомнила руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Но их недостаточно, они не учитывают многие важные аспекты, например климатическую зону, этажность, где находится дом — в городе или селе, уровень благоустройства и так далее, рассказала она.

— Чем более стандартизирована деятельность УК, тем более она предсказуема и вызывает меньше споров, — подчеркнула Ирина Булгакова.

По мнению Александра Евсеева, стандарты должны закрепить возможность выбора пакетов услуг — от минимальных до расширенных, правила обслуживания аварийных и ветхих объектов, выделить отдельную строчку в квитанции за ЖКХ сборы за текущий ремонт общего имущества , полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Также необходимо усовершенствовать порядок работы аварийно-диспетчерской службы — например, определить конкретные сроки реагирования на поступившую заявку и устранение проблемы , — сказал Владимир Кошелев.

Стандарты должны обязать УК размещать информацию о тарифах за ЖКУ, правилах безопасного использования газа в быту, уведомления о предстоящих ремонтных работах и другие сведения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и в подъездах.

Новые стандарты должны не только повысить эффективность контроля за УК, но и улучшить качество их работы, оперативность устранения неполадок, а также значительно повысить уровень взаимодействия с жителями, сказал депутат.