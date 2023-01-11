Позвали в ГОСТ: власти проконтролируют цены управляющих компаний

В России планируют внедрить единые стандарты и стоимость предоставляемых управляющими компаниями (УК) услуг. Речь, в частности, идет об уборке подъездов, уходе за дворами, ремонте, содержании лифтов. Также власти усилят контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья . Вопрос в 2023 году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвития, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030-го (есть у «Известий»). Сегодня единых правил обслуживания и управления домами нет, цены нередко завышены, а начисление платы за ЖКХ непрозрачно. В том, помогут ли новые правила бороться с махинациями и смогут ли они улучшить качество услуг УК, разбирались «Известия».

Единые правила

В 2023 году власти собираются внедрить в России единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет о таких услугах УК, как уборка подъездов, уход за двором, текущий ремонт, содержание лифтов и т.д . Согласно проекту плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, вопрос должны проработать Минстрой, Минэкономразвития и ФАС.

Также в стране усилят контроль за ценообразованием в этой сфере — запланировано совершенствование соответствующих механизмов. «Известия» направили запросы о ходе разработки инициатив в перечисленные ведомства, а также об оценке мер — в Росстандарт.

Жилые активы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ФАС проекты нормативных правовых актов от Минстроя пока не поступали, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. В случае поступления ведомство рассмотрит их и даст оценку, добавили там.

Не менее 70% жалоб граждан, которые поступают депутатам, связаны с ЖКХ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский . Все УК работают по-разному и отсутствие четких стандартов приводит к тому, что люди платят одну и ту же сумму, а получают абсолютно разное качество услуг, из-за чего подчас ухудшается состояние домов, пояснил депутат.

— На законодательном уровне мы ведем работу по исправлению этой ситуации, чтобы гарантировать гражданам получение качественных услуг. Выполнение работ по установленным стандартам должно иметь понятную стоимость, и тогда жильцы будут знать, за что именно платят, — пояснил Александр Якубовский.

Сегодня в принципе сложно отличить одну УК от другой по спектру деятельности, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. По его словам, спустя 10 лет после введения в 2013 году лицензирования этого бизнеса кардинального улучшения работы УК так и не произошло. Нередко жильцы оказываются в руках дельцов, которые специально демпингуют, чтобы их выбрали, получив таким образом доступ к финансовым потокам за ЖКХ-услуги.

Жилые активы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Введение, условно, пятизвездочной системы качества помогло бы собственникам более разборчиво выбирать УК. Например, пять звезд будет значить, что дом обслуживается компанией быстро и качественно по адекватной цене, а две звезды — дорого, долго и некачественно, — сказал Павел Склянчук.

Стандарты по управлению многоквартирными домами (МКД) есть и сейчас, но в них изложены противоречащие друг другу требования , заметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Единый стандарт должен исключить противоречия и ввести нормы для неурегулированных сегодня ситуаций . Они помогут качественнее обслуживать жилье от эконом- до элиткласса, считает эксперт.

Существующие правила не зависят от класса жилья и его расположения, но это сильно влияет на стоимость эксплуатации, что необходимо учесть в новых стандартах, добавил Павел Склянчук. Для отрасли это долгожданный документ, который направлен на решение таких важных вопросов, как, например, разграничение текущего и капитального ремонта, уточнила Татьяна Вепрецкая.

Эксперт комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Дмитрий Гордеев, напротив, считает, что установка единых стандартов по управлению и обслуживанию МКД не приведет к улучшению услуг, а будет только способствовать удалению с рынка конкурентов «дружественных» власти управляющих организаций, а также росту коррупции в отрасли . По его словам, настоящие профессионалы и сейчас знают технологии работы с учетом технических конструкций домов и климатических особенностей.

Жилые активы Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Цена вопроса

С момента появления Жилищного кодекса РФ в начале 2000-х годов на федеральном уровне не было подготовлено ни одного методического документа, позволяющего экономически обосновать стоимость содержания жилья и установить плату за это, сказал генеральный директор Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников. Более 90% УК совершают финансовые ошибки и допускают административные нарушения при управлении многоквартирными домами, добавил Павел Склянчук .

— Крайне важно разработать механизмы оценки соотношения цены и качества управления домами. Необходимо стимулировать УК внедрять энергосберегающие технологии во время текущего ремонта, что поможет снижать плату за ЖКХ . Не исключено, что прозрачные механизмы ценообразования позволят замотивировать жильцов инвестировать в развитие и модернизацию своих домов, — полагает заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

Сейчас расценки УК утверждаются на общем собрании собственников квартир и привязаны к квадратному метру жилой площади дома, напомнил эксперт. Зачастую УК сложно добавить в стоимость услуг по управлению домами зарплаты работников, индексацию ставок в соответствии с инфляцией. Все эти вопросы нуждаются в нормативном совершенствовании, поскольку рядовому гражданину непонятно, почему и за что он должен платить УК, добавил Павел Склянчук.

Жилые активы Фото: Агентство городских новостей «Москва»

— Нужны строгие правила ценообразования по всем необходимым видам работ, минимальные размеры платы для содержания общего имущества. Важным новшеством должно стать выделение стоимости текущего ремонта в платежке: сегодня он зачастую проводится на средства, не потраченные на другие работы по содержанию, — сказала Татьяна Вепрецкая.

Плата должна устанавливаться индивидуально для каждого дома с учетом его реального технического состояния и быть экономически обоснована, то есть соразмерна определенному стандарту управления, добавил Борис Хмельников. Пока порядок наведен только в регулировании ФАС тарифов на коммунальные ресурсы (свет, воду, отопление), но рынок управления жилыми домами по-прежнему вызывает массу вопросов у граждан, подчеркнул Павел Склянчук. Поэтому Минстрою нужно внедрять стандарты качества и более прозрачную модель ценообразования стоимости таких услуг, считает эксперт.