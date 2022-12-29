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Насчет счета: для каждого региона зафиксируют цену капремонта

Как это отразится на качестве работ и разберутся ли жители, на что идут их деньги
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает. Вопрос должен проработать Минстрой, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, с которым ознакомились «Известия». Также уточнят требования к отбору подрядчиков для проведения работ. Эксперты считают, что унификация системы для стандартной застройки — хорошая идея, которая может сделать процесс проектирования, проведения работ и выделения финансирования более простым и прозрачным.

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Уточняющий вопрос

Власти создадут единую техническую и ценовую политику для региональных операторов капитального ремонта жилых домов. Вопрос проработает Минстрой к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года (есть у «Известий»). Сейчас отсутствуют единые правила и требования к капремонту, поэтому средства граждан иногда используются нецелевым образом, а качество услуг страдает, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

«Известия» направили запрос в Минстрой о том, на какой стадии проработки находится инициатива и зачем нужны такие меры.

В Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) сказали, что инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ, урегулирование разных спорных ситуаций. Для этого нужно установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, определить их предельную стоимость, отметили в ассоциации. Это важный шаг в развитии системы капремонта, подчеркнули в АРОКР.

С новым домом
капремонт
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Повышать эффективность программы капремонта необходимо, и разработка единых критериев и стандартов безусловно этому будет способствовать. Вместе с тем основной вопрос остается прежним: необходимо увеличивать объем финансирования программы, причем явно не за счет граждан. Тогда она будет максимально эффективна, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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По словам члена генсовета «Деловой России», владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, в субъектах постоянно возникают вопросы к операторам, связанные со стоимостью капремонта. И гражданам сложно разобраться, на что конкретно идут их деньги, а ведь плата за капремонт составляет существенную долю в квитанции за ЖКУ, подчеркнул он.

— Внедрение единой технической и ценовой политики для региональных операторов капремонта жилых домов позволит отладить систему взаимодействия всех участников процесса — муниципалитетов, управляющих компаний и региональных операторов фонда капремонта, — полагает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

В первую очередь услугу необходимо сделать прозрачной и понятной для граждан, сказал Владимир Прохоров. По его словам, отчетность регоператоров капремонта должна быть открытой и развернутой, чтобы любой человек мог понять, на что потрачены его деньги. В рамках реализации инициативы необходимо создать реестр и критерии отбора подрядчиков, привлекаемых для проведения работ, считает Владимир Кошелев.

С новым домом
капремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Связь с землей

Взносы граждан на капремонт сегодня собирают двумя способами: в региональные фонды капремонта или на специальный счет дома. В первом случае деньги хранятся в так называемом общем котле, которым распоряжаются регоператоры, во втором — счет создают сами жители только для своего дома (им может управлять, например, УК).

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Закупки по капремонту проводят в электронном виде, и потому они достаточно прозрачные, но жильцам нужно больше возможностей для контроля за работой подрядчиков, сказал Рифат Гарипов. Тем более что проблемы ценообразования в сфере ЖКХ системны, заметил эксперт. Например, изменения в планах отследить невозможно, добавил он.

По словам специалиста, среди основных проблем капремонта на сегодняшний день актуальны нарушения при закупках, дефицит квалифицированных подрядчиков в регионах.

Необходимо улучшить администрирование процессов с помощью цифровых сервисов. Единая техническая и ценовая политика для региональных операторов капремонта жилых домов позволит повысить прозрачность контрактов и усилить контроль за качеством выполненных работ, — считает Рифат Гарипов.

В то же время капремонт — это полномочия и ответственность региональных властей, поэтому подходить к изменениям на федеральном уровне нужно, опираясь на обратную связь «с земли», сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. То есть сперва нужно реализовать пилотные проекты, а затем распространить на всю страну, полагает он.

С новым домом
капремонт
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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— Прежде всего нужно признать, что капремонт необходим, чтобы затормозить процесс превращения дома в аварийный. Исходя из этой задачи следует и проводить работы. Логично было бы синхронизировать программы капремонта и расселения аварийки, чтобы не ремонтировать очень ветхие здания, а дома, срок эксплуатации которых еще можно продлить, не сносить из-за сиюминутной выгоды застройщиков, — считает эксперт.

Всё, что касается технических требований проведения капремонта, было бы хорошо систематизировать, однако нужно понимать, что в стране слишком разный жилой фонд и стандартизировать всё под один шаблон не получится, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Унификация системы для стандартной застройки — это хорошая идея, которая может сделать процесс проектирования, проведения работ и выделения финансирования более простым и прозрачным, но даже для типовых зданий могут быть исключения, полагает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. Поэтому подходить к процессу создания таких нормативов нужно очень взвешенно, добавил архитектор.

По мнению директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, система капремонта в целом нуждается в трансформации в части гарантий для людей, которые живут в новых домах. Оплачивая взносы за ремонт, они должны быть уверены, что к тому моменту, когда придет необходимость обновления их жилья, ничего кардинально не поменяется и их деньги не пропадут, сказал эксперт.

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