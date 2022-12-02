Сроковой момент: в РФ ужесточат требования к расселению аварийного жилья

В России планируют ужесточить требования к расселению аварийного жилья . В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит сроки процедуры и запретит растягивать этот процесс, выяснили «Известия». Также депутаты намерены обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев на уровень нормативов Минстроя. Сейчас субъекты зачастую устанавливают стоимость на 15–20% ниже ради экономии, но застройщики отказываются продавать квартиры по такой цене. За нарушение правил необходимо ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнули депутаты. По словам экспертов, в России участились случаи, когда в разваливающихся домах остаются люди без тепла, воды, дверей и окон. Хотя в целом программа расселения аварийного жилья в РФ реализуется даже с опережением.

Срочное дело

В России хотят ужесточить требования по расселению аварийного жилья . В частности, в Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого , сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сроковой момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также депутаты рассчитывают обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя . Учитывая неоднородность рынка жилья в муниципалитетах и желание субъектов в ряде случаев сэкономить, есть практика, когда власти устанавливают стоимость на 15–20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем РФ, сказал Владимир Кошелев. Но в таких случаях застройщики отказываются продавать квартиры по заниженной цене. За нарушение новых правил необходимо также ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности , подчеркнул он.

— Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, причем в том числе в крупных и небедных городах , когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях . Мы получаем множество таких жалоб, — рассказал Владимир Кошелев.

По его словам, оставшиеся в аварийных зданиях люди нередко оказываются без воды и тепла — переехавшие жильцы или мародеры срезают батареи, из-за чего подача ресурса останавливается, но счета на их оплату продолжают приходить. В освобожденных помещениях наполовину расселенных зданий может не быть дверей и окон, появляются крысы . Кроме того, в подобных зданиях селятся бездомные и проводят время другие асоциальные представители общества , подчеркнул Владимир Кошелев.

Сроковой момент Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Такое испытание выпало на долю Марии, которая оказалась с двумя детьми в таком полуразвалившемся доме в одном из расселяемых кварталов в Самаре.

— Наш дом — двухэтажный, на восемь квартир — признали аварийным еще в 2013 году. Начали расселять только в январе 2022-го. Владельцы шести квартир переехали, а еще две, мы в том числе, остались, — рассказала женщина.

Семьи остались на втором этаже, а на первый «заехали» бездомные, начали собираться разные неблагополучные компании, зачастую устраивавшие пожары, подача воды и тепла остановилась, сообщила Мария. Помощь пришла только летом, после того как семьи написали обращение депутатам Госдумы — жалобы местных властям не помогали.

Зачастую в городах даже уже расселенные дома и кварталы стоят годами — их не сносят, и территории не застраивают новыми зданиями.

— Например, в расселение одного из аварийных кварталов в Самаре в самом центре города с 2017 года было вложено почти 700 млн рублей. Жители оттуда переехали, а здания до сих пор не снесли, торги для девелоперов на застройку не провели. Это даже сложно объяснить логически — совершенно неясно, в чем заключается проблема, — сказал Владимир Кошелев.

Сроковой момент Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Именно поэтому важно ввести жесткие сроки для расселения аварийки, а также для сноса таких зданий, подчеркнул депутат. От этого зависит безопасность граждан и рациональное использование имущества региона, добавил он.

В Минстрое на запрос «Известий» не ответили. Также редакция направила запрос в администрацию Самары.

Прирост опережает

В целом программа расселения аварийного жилья в РФ реализуется хорошо и даже с опережением , сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Но есть проблема — прирост аварийного жилья опережает эту программу , сказал парламентарий.

— С 1 января 2017 года по 1 января 2022-го объем дополнительного аварийного жилья в стране увеличился на 13 млн кв. м . По нашим оценкам, ежегодный прирост жилья такой категории будет составлять не менее 2 млн кв. м, — сказал депутат.

Есть и территории, где программа расселения происходит не лучшим образом, отметила руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью, доцент Финансового университета Сусана Киракосян.

Сроковой момент Фото: ТАСС/Артем Ленц

— В стране накопилось очень много аварийного фонда, и содержать такие дома управляющим компаниям весьма сложно , — отметил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

Нужно субсидировать управление таким фондом , считает эксперт. И при наличии этих обязательств регионы, возможно, будут быстрее его расселять — эта мера была бы неплохим стимулом , полагает Валерий Ковалев.

В среднем временной лаг между признанием дома аварийным и его фактическим расселением сейчас по стране составляет около года-двух, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Логично, если признанный аварийным дом будут передавать государственной гарантирующей УК, создание которых предусмотрено стратегией строительства и ЖКХ, считает он.

— Предложенная депутатами инициатива — правильная. Если аварийный дом уже расселяется, то он должен быть освобожден от всех жильцов в кратчайшие сроки до момента отключения от энергетики, — сказал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Сроковой момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мера же по выравниванию стоимости выкупа жилья для расселенцев позитивна не только для граждан, но и для строительного бизнеса в регионах, отметил председатель новгородского отделения «Деловой России» Юрий Весельев.

С другой стороны, на практике будет довольно сложно одномоментно расселять все дома, считает член комитета по строительству «Деловой России», сооснователь АНО НПИ «Сибирь» Денис Воронов. Например, если часть жильцов не согласна переезжать в предложенные квартиры, пояснил он. Также иногда некоторые люди идут в суд, поскольку считают, что дом признали аварийным незаконно. Вопрос требует подробной проработки, сказал эксперт.