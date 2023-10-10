Тарифная клетка: цифры в платежках за ЖКУ хотят проверять раз в полгода

Обязательный независимый аудит управляющих компаний — во избежание необоснованного повышения тарифов за ЖКУ — может быть введен в России. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 10 октября. Проверять УК и ресурсоснабжающие организации предлагается раз в полгода, а информацию о результатах размещать в открытом доступе. Авторы документа полагают, что такая мера позволит не только предотвратить необоснованное повышение цен, но и снизит социальную напряженность, если люди будут уверены в том, что они не переплачивают. Важно, чтобы расходы на проведение таких проверок не легли в итоге на самих пользователей, указывают эксперты, а в остальном одобряют повышение прозрачности в этой сфере.

Справедливость и перерасчет

Каждые полгода проводить независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ, указанных в платежных квитанциях, предлагает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект об изменении Жилищного кодекса внесут в Госдуму 10 октября. Он также получит оценку правительства.

«Годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, (…) которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия».

Проблема определения размера платы за жилье и коммунальные услуги, особенности их расчета и постоянная индексация остаются важными факторами социальной напряженности — они напрямую затрагивают семейный бюджет и влияют на благосостояние, отмечается в пояснительной записке к документу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Например, зимой первый этаж необходимо мыть раз в день. Если управляющая компания, ТСЖ, иные специализированные организации этого не делают, необходимо делать перерасчет, — приводят пример авторы инициативы. — С отоплением так же: если зима была теплой, необходимо сделать перерасчет, если только отопление не считается по факту потребления». Но многие граждане не знают о таких нюансах, и «ряд управляющих компаний пользуется этим», не делая перерасчета, отмечают депутаты.

Стоимость ЖКУ в России ежегодно увеличивается, подчеркнули в ЛДПР, в 2024 году рост должен составить 9,8%. И даже в 2023 году, несмотря на отмену индексации тарифов на коммунальные услуги, управляющие компании подняли цены на 3%, выяснили ранее «Известия». Гражданам пришлось платить больше за уборку подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов, а также увеличились взносы на капремонт.

— Внесение изменений в Жилищный кодекс позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Люди будут уверены в том, что они не переплачивают, а тарифы, указанные в платежном документе, установлены в соответствии с требованиями органов исполнительной власти , — пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий.

Аудит позволит в случае выявления нарушений сменить недобросовестную организацию. Более того, документ предусматривает и штраф в размере 50% от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту, например, растраты, подчеркнули в партии.

Фото: РИА Новости/Василий Крестьянинов

По словам авторов законопроекта, проверку должна проводить аудиторская организация, которая будет отбираться региональными властями на конкурсной основе. Результаты аудиторских проверок должны быть опубликованы в открытом доступе. Внедрить проверки предлагается с 2024 года.

От идеи к реализации

Отрасль ЖКХ остается проблемной во многих аспектах, согласны опрошенные «Известиями» депутаты. Например, износ инженерной инфраструктуры в некоторых городах превышает 60–70%, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. И хотя она постепенно обновляется, финансируется отрасль на текущий момент явно недостаточно, полагает он.

— На этом фоне рост тарифов ЖКХ для граждан, конечно, вызывает недовольство. И, на мой взгляд, в первую очередь это происходит из-за недостаточной информированности населения, куда и как расходуются средства, почему произошло повышение и, самое главное, когда люди увидят позитивный эффект от таких изменений, — отметил Александр Якубовский.

Предложенная идея находится «в канве законодательной работы над тем, чтобы сделать отрасль как можно более прозрачной», полагает он.

— От повышения прозрачности процесса формирования тарифов и расходования полученных средств выиграют все — и граждане, и регулятор, и отрасль, — уверен Александр Якубовский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае принятия инициативы об обязательном аудите тарифов каждые полгода надо понимать, кто будет нести финансовые расходы на его проведение, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Он обратил внимание, что дополнительное финансирование на это не предусмотрено.

— Хуже всего, если это ляжет на плечи самих жильцов. Поэтому к таким вопросам надо подходить очень внимательно, чтобы не навредить гражданам , — предостерег он.

Органы государственной власти уже наделены правом контроля тарифов, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Так, этим занимаются прокуратура и региональные комитеты по тарифам.

— Возможно, стоит рассмотреть возможность аннулирования лицензий УК в случае их недобросовестной работы. Это будет эффективнее , — полагает депутат.

Зампред комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов назвал идею регулярного аудита тарифов неплохой, но признался, что не слишком верит в ее реализуемость на практике.

А вот аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук считает предлагаемую меру запоздалой.

— Люди полгода будут платить по завышенным тарифам, о чем узнают после аудита, за который также необходимо будет заплатить, — пояснил он свою позицию.