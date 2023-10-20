Должник года: почему управляющие компании терроризируют россиян

Стали известны новые подробности расследования инцидента между жильцами и управляющей компанией в Щелково. Сотрудница УК наехала на автомобиле на протестовавшую против произвола местную жительницу. Одновременно Следственный комитет занялся другой проблемой, связанной с работой коммунальщиков: почему управляющие компании хронически не исполняют своих обязательств не только перед жильцами, но и перед поставщиками услуг. Подробности — в материале «Известий».

Возбудили с испугу

Наезд автомобилем на девушку в подмосковном Щелково, предположительно совершенный сотрудницей управляющей компании «Паритет», привлек внимание к деятельности организации.

Подозреваемой в совершении наезда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Такое решение вынес Щелковский городской суд. Речь идет о некой Милене П. Предварительно известно, что женщина лишь недавно приступила к работе в УК, ранее зарегистрировалась как ИП, имеет юридическое образование и лицензию на деятельность по комплексному обслуживанию помещений и производство ряда ремонтных работ. Источник пояснил, что в отношении П. было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако он считает, что решение было принято преждевременно после публикации видео в интернете и последовавшего за этим резонанса. Напомним, что пострадавшую дважды переехали колесами иномарки.

Наезд автомобилем на девушку в подмосковном Щелково Фото: РЕН ТВ

— В таких случаях доказать умысел водителя крайне сложно. К тому же некоторые обстоятельства этого дела говорят о том, что водитель не желала наступления тяжких последствий для пострадавшей. Во всяком случае она почти сразу остановилась, скрываться с места происшествия не стала, — полагает эксперт.

Главное дело

В то время как полиция расследует дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, их коллеги из регионального управления СК выводят на чистую воду организаторов бизнеса, от которого страдают тысячи жильцов многоквартирных домов.

«По данным следствия, должностные лица управляющей компании в нарушение норм действующего законодательства не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в г. Щелково, а также по содержанию в исправном и надлежащем состоянии инженерных сетей к началу отопительного периода – 2023/24 с поэтапным пуском тепла на объекты жилого фонда. Это привело к отсутствию в домах до настоящего момента отопления, поскольку общедомовые трубы находятся в состоянии, не готовом для работы, а также к затоплению подвалов», — говорится в официальном сообщении ГСУ СК по Московской области.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

На сегодняшний день генеральным директором компании «Паритет» является Рамазан Алидибиров. В прошлом он был совладельцем строительной компании «Ампир», ныне прекратившей свою деятельность. Кроме того, он директор и владелец еще одной управляющей компании — «Интеграл» (она же «Новый городок»). В апреле текущего года к этой организации были нарекания со стороны органов прокуратуры за нарушения жилищного и антитеррористического законодательства. Стоит отметить, что Алидибиров в должности главы «Паритета» числится лишь три месяца и едва ли сможет держать ответ за жалобы, скопившиеся за несколько лет.

Власть критикует

Недоволен деятельностью «Паритета» из-за потока жалоб и глава Щелково Андрей Булгаков. Руководитель городского округа вместе с должностными лицами коммунальной организации посетил несколько проблемных участков и выявил многочисленные нарушения: на месте отсутствовала техника, дворники; трава оказалась нескошенной. Люди жаловались на неприятный запах в подъезде, плохое теплоснабжение в квартирах, ветхие батареи.

«Дверь у нас блокируется от мороза, дети не могут выйти в школу», — рассказала в видеосюжете местная жительница главе городского округа. Жильцы опасались срыва отопительного сезона еще летом.

«Вывод один — подход к работе должен быть пересмотрен. Люди платят за услуги и справедливо требуют комфорт и уют. В противном случае они легко смогут поменять УК» , — написал глава города после инспекции дворов на улицах Полевой и Космодемьянской в июне текущего года на своей странице в Telegram. Там же размещено и видео этого осмотра. Между тем компания продолжает обслуживать жильцов до сих пор, и, судя по развитию событий, отопительный сезон 2023/24 года тоже будет сорван.

Лицо в кадре

Упреки Булгакова на видео выслушивает вовсе не один из директоров «Паритета», а Тимур Киров, о котором уже писали «Известия». Он возражает градоначальнику и с улыбкой на лице находит оправдание каждому недочету, в конце обещает всё исправить. Результаты «работы над ошибками» стали известны всей России на текущей неделе.

Фото: t.me/truebulgakov

Стоит уточнить, что роль Кирова в «Паритете» не вполне ясна. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», учредителями «Паритета» являются компании «Ренессанс» (владеет 99% УК) и «Успешное дело» (1%). В свою очередь, компанией «Ренессанс» с многомиллионным оборотом последние несколько месяцев по документам руководит 19-летняя Дарина Хуако, которая одновременно числится топ-менеджером другого коммунального предприятия с еще большим оборотом средств — «Межрайонной теплосетевой компании». Бенефициаром МТК является именно Тимур Киров. А еще предприниматель был совладельцем более 20 предприятий. Один из его бывших активов — группа компаний «Капитал Инвест». В мае 2021 года поставщик энергоресурсов ПАО «МОЭК» назвал эту организацию «самым крупным неплательщиком за тепло в Москве».

Тимур Киров Фото: соцсети

«Общий долг столичных управляющих организаций в сфере ЖКХ, связанных с группой «Капитал Инвест», за поставленные ПАО «МОЭК» тепло и горячую воду достиг 1,86 млрд рублей», — говорится в публикации на сайте организации. В сообщении говорится о том, что с ГК только в Москве были связаны 17 управляющих компаний, обслуживающих 414 многоквартирных домов. Впрочем, «Капитал Инвест» к моменту публикации в 2021 году успела сменить хозяина и гендиректора. Между тем в 2020 году в Сеть утекли служебные документы, из которых следовало, что на автомобили и недвижимость человека, анкетные данные которого совпадают с данными бизнесмена Кирова, был наложен арест. В список на запрет регистрационных действий попали автомобили «Феррари 812 суперфаст», «Пежо партнер», три машины «Мерседес-Бенц». В том же документе фигурировали якобы арестованные объекты недвижимости — два в Краснодаре, два в Москве и один в Подмосковье.

Есть и еще одна странность с проверками и расследованиями деятельности подконтрольных Кирову активов — несколько критических публикаций о связанных с «Капитал Инвестом» компаниях было удалено с информационных ресурсов. В частности, такая участь постигла несколько заметок на портале «Новости МосОбласти».

Схема с «управляйкой»

О том, что из себя представляют «управляйки», которые хронически банкротятся по всей стране уже много лет, на условиях анонимности рассказал специалист одной из организаций, поставляющих ресурсы в жилые дома.

Обыски в офисе УК «Паритет» Фото: СК РФ