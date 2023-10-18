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К щелковской УК «Паритет» оказался причастен связанный с «ПИК-Комфорт» Тимур Киров

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Фото: соцсети
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«Известия» 18 октября выяснили, что с УК «Паритет» из подмосковного Щелково, возле офиса которой переехали девушку, связан также аффилированный с «ПИК-Комфорт» Тимур Киров.

По имеющимся данным, Киров имеет влияние на «Паритет» и на АО «Ренессанс», которая является учредителем УК. Он также связан с МКД «Основа», которая курирует «Паритет».

Киров ранее был известен как Темиркан (Тамерлан) Киров. По информации «Известий», в правоохранительных органах его проверяли на причастность к терроризму, угрозе убийством и причинению вреда.

В августе Арбитражный суд Москвы привлек Кирова к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве управляющей компании «Дом-Мастер». Он является конечным бенефициаром группы компаний «Капитал-Инвест», в которую входит «Дом-Мастер».

Было признано, что компания задолжала ресурсоснабжающей организации ПАО «МОЭК» более 1,6 млрд рублей за поставку тепла. Кроме «Дом-Мастера» с группой «Капитал-Инвест», по данным «МОЭК», якобы связаны как минимум еще 15 управляющих компаний. Они работают в 11 из 12 округов Москвы. В общей сложности, фирмы задолжали за тепло и воду 2,35 млрд рублей.

До этого, в марте 2023-го, Киров выступил покупателем активов «ПИК-Комфорт» в Воронежской области, где компания управляла 2,5 тыс. многоквартирных домов.

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Также «Известия» определили, что одним из руководителей «Основы» является бывший замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев, которого задерживали по обвинению во взяточничестве. В 2013–2015 годах он покровительствовал фирме, которая проводила работы по сейсмоусилению жилых домов. Вместо дорогих качественных материалов компания использовала дешевые аналоги. За содействие в незаконной деятельности Киреев получил 1,3 млн рублей.

Внимание к «Паритету» было привлечено после того, как 17 октября группа местных жителей в Щелково пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Активисты перегородили выезд женщине, которую приняли за сотрудницу, однако та всё равно сдала назад и сбила одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки. При этом причастность водителя к компании не подтверждена.

Пострадавшая Натальи С. была госпитализирована. По ее словам, местные жители пришли к офису компании, поскольку сотрудники никак не реагировали на жалобы местных жителей. Женщина утверждает, что выбежавшая девушка якобы хотела скрыться от горожан.

В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Позднее в тот же день гендиректор компании «Паритет» Рамазан Алидибиров рассказал «Известиям», что сбившая женщину в подмосковном Щелково не является сотрудницей УК.

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