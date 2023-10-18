К щелковской УК «Паритет» оказался причастен связанный с «ПИК-Комфорт» Тимур Киров

«Известия» 18 октября выяснили, что с УК «Паритет» из подмосковного Щелково, возле офиса которой переехали девушку, связан также аффилированный с «ПИК-Комфорт» Тимур Киров.

По имеющимся данным, Киров имеет влияние на «Паритет» и на АО «Ренессанс», которая является учредителем УК. Он также связан с МКД «Основа», которая курирует «Паритет».

Киров ранее был известен как Темиркан (Тамерлан) Киров. По информации «Известий», в правоохранительных органах его проверяли на причастность к терроризму, угрозе убийством и причинению вреда.

В августе Арбитражный суд Москвы привлек Кирова к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве управляющей компании «Дом-Мастер». Он является конечным бенефициаром группы компаний «Капитал-Инвест», в которую входит «Дом-Мастер».

Было признано, что компания задолжала ресурсоснабжающей организации ПАО «МОЭК» более 1,6 млрд рублей за поставку тепла. Кроме «Дом-Мастера» с группой «Капитал-Инвест», по данным «МОЭК», якобы связаны как минимум еще 15 управляющих компаний. Они работают в 11 из 12 округов Москвы. В общей сложности, фирмы задолжали за тепло и воду 2,35 млрд рублей.

До этого, в марте 2023-го, Киров выступил покупателем активов «ПИК-Комфорт» в Воронежской области, где компания управляла 2,5 тыс. многоквартирных домов.

Также «Известия» определили, что одним из руководителей «Основы» является бывший замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев, которого задерживали по обвинению во взяточничестве. В 2013–2015 годах он покровительствовал фирме, которая проводила работы по сейсмоусилению жилых домов. Вместо дорогих качественных материалов компания использовала дешевые аналоги. За содействие в незаконной деятельности Киреев получил 1,3 млн рублей.

Внимание к «Паритету» было привлечено после того, как 17 октября группа местных жителей в Щелково пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Активисты перегородили выезд женщине, которую приняли за сотрудницу, однако та всё равно сдала назад и сбила одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки. При этом причастность водителя к компании не подтверждена.

Пострадавшая Натальи С. была госпитализирована. По ее словам, местные жители пришли к офису компании, поскольку сотрудники никак не реагировали на жалобы местных жителей. Женщина утверждает, что выбежавшая девушка якобы хотела скрыться от горожан.

В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Позднее в тот же день гендиректор компании «Паритет» Рамазан Алидибиров рассказал «Известиям», что сбившая женщину в подмосковном Щелково не является сотрудницей УК.