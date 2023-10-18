Найти управу: сотруднице УК из Щелково грозит до восьми лет за наезд

Сотруднице управляющей компании, которая сбила местную жительницу в подмосковном Щелково, грозит до восьми лет колонии , рассказали «Известиям» юристы. Группа недовольных жильцов 17 октября пришла к офису УК «Паритет» в надежде решить проблемы с отсутствием отопления и затопленными подвалами. Пытаясь уехать с места событий на автомобиле, сотрудница УК сбила и переехала одну из женщин . Возбуждено и второе уголовное дело — против самой УК — за отсутствие в домах отопления. Эксперты назвали причиной резонансного случая «закрытость и тотальную неподотчетность управляющих компаний» и предложили на законодательном уровне закрепить досудебные механизмы урегулирования конфликтов в сфере ЖКХ.

Два уголовных дела по наезду в Щелково

Два уголовных дела возбудили в подмосковном Щелково по следам резонансного инцидента, когда сотрудница управляющей компании на своей Audi сбила и переехала местную жительницу. Первое дело — по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — будет расследоваться в отношении находившейся за рулем сотрудницы УК. Второе возбуждено против самой управляющей компании , у офиса которой сбили женщину, — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Накануне, 17 октября, к офису УК «Паритет» пришли местные жители, чтобы высказать свое недовольство проведенным ремонтом домов. В частности, поводом для жалоб стало отсутствие отопления и состояние подвалов, в которых скапливается вода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Место происшествия

В какой-то момент из здания управляющей компании вышли три сотрудницы. Недовольным жильцам показалось, что те вынесли какие-то документы и пытаются их увезти. Чтобы не допустить этого, люди перекрыли выезд. Но сотрудница УК на своем Audi сначала сбила одну из женщин, Наталью Савелову, а затем переехала ее, лежащую на земле, следует из видео с места происшествия.

По информации «Известий», пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытый перелом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу. Однако проведенный рентген и компьютерная томография эти предположения не подтвердили. 18 октября Наталью Савелову выписали из больницы. Она рассказала «Известиям», что ее ждет дополнительное обследование — врачи сообщили ей, что после наезда могут возникнуть проблемы со связками и сухожилиями.

Позднее стало известно еще об одной пострадавшей — она получила ушиб голени, после того как машина задела ее бампером. От госпитализации она отказалась.

Наталья Савелова рассказала «Известиям», что УК «Паритет» игнорирует проблемы местных жителей уже на протяжении пяти лет. А когда жильцы пришли решать свои вопросы, «представители организации заперлись в кабинете».

Фото: соцсети

— Я делаю заявки в УК каждый день... У меня дыра в стене. И отопления, и горячей воды у нас нет, — сказала пострадавшая.

По словам Натальи, сотрудники управляющей компании никак не реагировали ни на ее жалобы, ни на заявления других местных жителей. Она добавила, что будет добиваться наказания сбившей ее сотрудницы УК.

— Какие-то документы ей, видимо, важнее человеческой жизни, — возмутилась Савелова.

«Вопиющим случаем поведения конкретного должностного лица в состоянии аффекта» назвала произошедшее директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— У сотрудников УК, которые работают с населением, очень быстро наступает выгорание. Но с этим никто не работает, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Сотрудница, совершившая наезд

Что грозит сотруднице УК за наезд

Женщина, которая сбила Наталью Савелову, в этот день пришла в УК «Паритет», чтобы устроиться на работу, рассказал «Известиям» руководитель офиса компании, возле которого произошел инцидент.

«Эта сотрудница, Милена, она у нас была вчера первый день. У нее ИП свое, она работает [специалистом] по подбору персонала. Здесь мне нужны люди», — сказал он.

Представитель УК отметил, что ему действительно требуются рабочие руки, и после нескольких минут разговора с женщиной он предложил ей расположиться на первом этаже и начать искать в компанию линейный персонал — слесарей и электриков.

Если следствие продолжит придерживаться изначальной квалификации преступления об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, то сотруднице УК грозит до восьми лет лишения свободы , рассказал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Потерпевшая

— Если переквалифицируют на совершение этого же деяния, но общеопасным способом или из хулиганских побуждений, то грозит до 10 лет лишения свободы, — отметил он. — Однако не исключено, что адвокаты могут добиться и переквалификации на более мягкую статью: причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Для этого адвокатам нужно будет доказать, что она не видела и не могла видеть упавшего человека. В данном случае ограничение свободы до трех лет либо арест до шести месяцев, добавил он.

«Управляющие компании распоясались»

Утром 18 октября в офис УК «Паритет» в Щелково пришли сотрудники СК. Они провели следственные действия в рамках второго уголовного дела. Его возбудили по факту того, что сотрудники управляющей компании не подготовили инженерные сети к отопительному сезону. Это, по версии следствия, и привело к отсутствию отопления и затоплению подвалов.

«В настоящее время следователи работают с представителями компании, сотрудниками администрации города и жильцами», — сообщили в СК.

В ассоциации управляющих многоквартирными домами «Основа», в которую входит «Паритет», «Известиям» рассказали, что к «перебоям с подачей отопления и воды, которые вызвали недовольство жильцов, привели нехватка рабочей силы, изношенность сетей и недостаток средств, вызванный низкой ставкой управляющей компании».

Для решения сложившейся ситуации «Основа» призвала государственные органы оперативно профинансировать капитальный ремонт в домах, где произошли аварии, и принять меры по повышению ставки содержания общего имущества.

Фото: соцсети Один из подъездов в Щелково, под управлением УК «Паритет»

Причина скандалов, подобных тому, что случился в Щелково, — закрытость и тотальная неподотчетность управляющих компаний, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Попросту говоря, УК распоясались, — заявил он. — Более того, я считаю, что ситуация в этой сфере значительно ухудшилась за последние годы. Продолжает действовать мораторий на проверки предприятий ЖКХ. До сих пор не существует юридически оформленного механизма регулярной отчетности управляющих организаций перед жителями.

По его словам, даже электронные платформы для сбора жалоб и обращений граждан перестали работать должным образом — например, отчитаться в мае об уборке февральского снега стало нормой.

— Но тарифы на ЖКУ регулярно повышаются, — подчеркнул депутат. — И люди уже начали выходить на улицы, потому что других рычагов повлиять на ситуацию у них не остается.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Того же мнения придерживается и аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Это общая проблема. Люди, доведенные равнодушием УК до отчаяния, выходят на стихийные митинги, а представители УК уклоняются от честного и прямого разговора, — сказал он «Известиям». — Как правило, вопросы у людей из разряда «За что мы платим?» и «Почему вы ничего не делаете?». У добросовестных УК ответы на такие вопросы есть.

По мнению эксперта, будет правильно прописать в законе досудебные механизмы медиации для урегулирования конфликтов в сфере ЖКХ, чтобы не доводить до таких вопиющих случаев, как в Щелково.