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Числа по беспределу: как изменилась криминальная картина в стране

Полиция заявила о рекордной раскрываемости разбоев
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Общее число зарегистрированных в России преступлений снизилось более чем на 2% относительно прошлогоднего показателя, сообщили в МВД. Более чем на треть уменьшилась и сумма общего материального ущерба. Вместе с тем число преступлений в сфере IT и телекоммуникаций продолжает расти. Подробности — в материале «Известий».

Исчезающий вид

Разбойные нападения постепенно уходят в прошлое — их число снижается год от года на фоне почти полной раскрываемости таких правонарушений (96,9%). То же самое касается и грабежей — виновных устанавливают в девяти из десяти нападений. Значительно улучшилась и раскрываемость квартирных краж (64,6%).

«Больше половины всех зарегистрированных преступлений — 52,8% — составляют хищения чужого имущества. При этом количество краж снизилось на 17,3% (квартирных краж — на 27%), грабежей — на 24,3%, разбоев — на 11,6%», — говорится в ведомственном докладе.

ключи
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Очевидных преступлений становится меньше в первую очередь из-за совершенствования систем безопасности в городах, включая системы видеомониторинга, — сообщил источник «Известий» в подразделении полиции по раскрытию имущественных преступлений. — Сами граждане тоже активно устанавливают камеры и умные сигнализации в своих жилищах. Такие инструменты помогают в дальнейшем быстро раскрывать кражи, грабежи, уличные преступления, преступления на транспорте. Эффективно себя показало прямое общение граждан с участковыми, в том числе с помощью мессенджеров. Добросовестный участковый, которого знают и уважают жители, получает ценную информацию первым.

Напомним, ранее в МВД сообщили о 99-процентном уровне раскрываемости убийств, что является рекордным показателем

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Цифровое зло

Однако число «бесконтактных» преступлений, в первую очередь имущественных, продолжает расти. Прежде всего это относится к противозаконным деяниям в сфере информационных технологий, где наблюдается тревожная тенденция роста.

«Сохраняется тенденция к увеличению количества — на 28,7% — противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», — говорится в документе. В докладе отмечается, что особенно выросло число мошенничеств и краж, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

человек за компьютером
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На протяжении последних 10–15 лет ежегодный рост числа преступлений в сфере информации и телекоммуникаций составляет порядка 15–30%, поделился с «Известиями» эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

— И подобная статистика фиксируется не только в России, но и во многих других странах. Такие темпы роста стали возможны благодаря всеобщей цифровизации. В «цифру» мигрируют целые преступные отрасли, что влечет, с одной стороны, сокращение преступности, скажем, на улицах, а с другой — массированный рост киберкриминала и сопутствующих ему явлений.

По его словам, современные телекоммуникационные технологии предлагают практически безграничные возможности по поиску жертв, коммуникации с ними, получению и выводу похищенных денежных средств.

— Всё это делает киберпреступность куда более эффективной, нежели другие преступные отрасли. Соответственно, теневая индустрия переориентируется на эти направления, — говорит эксперт. — Одни лишь телефонные мошенничества приносят своим организаторам такой доход, какой и не снился их офлайн-собратьям.

парень с телефоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Параллельно развивается сервисная модель, подразумевающая создание инструментария для киберпреступлений и сдачу его в аренду всем желающим, говорит Вураско.

— По такой схеме работают, например, все мошенничества на маркетплейсах. Данная практика приводит к тому, что ряды киберпреступников пополняются тысячами неквалифицированных добровольцев, которые благодаря инструментам получают возможность совершать технически сложные преступления.

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Пыль дорог

В докладе отражены позитивные изменения на дорогах: снижается и число ДТП, и количество преступлений на автомобильных трассах.

«На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено на 41,7% меньше разбойных нападений, на 34,3% — грабежей (...). На 17,2% сократилось число ДТП, совершенных с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 31,3% — количество погибших в них людей, на 15,9% — пострадавших», — говорится в сообщении МВД.

В части, касающейся аварийности, на снижение могло повлиять системное ужесточение ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, считает юрист Игорь Мурзин.

гибдд
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Согласно законодательству, за вождение в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. То же наказание последует за отказ от медосвидетельствования и передачу управления пьяному водителю. В случае повторного нарушения в течение года гражданам грозит уже от 200 тыс. рублей штрафа до уголовной ответственности.

Также юрист напомнил, что при совершении ДТП в нетрезвом состоянии к водителю-виновнику применяется регресс страховой выплаты, произведенной потерпевшему в аварии.

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Много не значит хорошо

Более четверти (26%) от всех тяжких и особо тяжких преступлений (это умышленные посягательства, за которые предусмотрено свыше пяти лет лишения свободы) связано с незаконным оборотом наркотиков. На 17% стало больше таких правонарушений, связанных со сбытом, нежели с хранением.

наркотики
Фото: Getty Images/urbazon

«Из незаконного оборота изъято 17,5 т наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. Из них 15 т — сотрудниками органов внутренних дел», — говорится в докладе.

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Тем не менее эти данные едва ли можно назвать позитивной новостью для общества в целом, считает полковник юстиции в отставке, специалист по международному наркотрафику Сергей Пелих.

— Число изъятий может свидетельствовать об увеличении уровня наркотизации общества в целом. Также нужно учитывать, что в объем изъятой массы запрещенных вещество входит не только сам наркотический продукт, но и его прекурсоры. Это химические материалы, которые участвуют в процессе создания наркотика. Например, для производства 1 г синтетического стимулятора требуются десятки литров таких прекурсоров. Эти объемы в некоторых случаях тоже попадают в статистику, что, на мой взгляд, мешает правильно оценить ситуацию.

задержание
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Также эксперт говорит о том, что ежегодно наркомафия расширяет аудиторию своих потребителей за счет современных технологий, что тоже вызывает серьезную тревогу.

— Для более объективной картины не хватает данных о том, сколько конкретных видов наркотиков изъято из оборота и их соотношения. Эти цифры хорошо бы сравнить не только с прошлогодними данными по стране, но и с данными других европейских стран. Это даст более детальную картину наркотрафика.

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