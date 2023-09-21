Торговый дозор: в РФ приостановят работу нелегальных онлайн-продавцов

Центр развития перспективных технологий и «Яндекс Маркет» создали механизм, который позволит людям жаловаться на нелегальную продукцию через систему маркировки «Честный знак». Стороны подписали соглашение. Вскоре к ним присоединится Wildberries. По этим жалобам компании смогут проверить продавца и централизованно приостанавливать его продажи на площадках в случае нарушения. Юристы считают, что технически такие шаги законны, если стороны внесли такие изменения в контракты.

Согласились на борьбу

«Яндекс Маркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированными товарами, — например, продукцией легкой промышленности . Как рассказали «Известиям» в ЦРПТ, с помощью «Честного знака» люди смогут жаловаться на такую продукцию . Если ЦРПТ подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку. После чего ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.

— «Яндекс Маркет» стал первым, кто апробировал новый механизм взаимодействия с оператором для защиты покупателей , — заявил «Известиям» директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский. — В ближайшее время к данному механизму присоединятся и другие участники рынка интернет-торговли .

Это позволит компаниям обмениваться данными о недобросовестных продавцах: если одна площадка заблокирует нелегального продавца, то другая также сможет не допустить его работу на своем ресурсе , подчеркнули в центре. То есть речь идет о своеобразном черном списке торговцев контрафактом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Такая работа сделает процесс покупки в Сети еще более безопасным и прозрачным, это позволит снизить проверочную нагрузку на добросовестных участников рынка , — заметил Антон Гущанский.

Как подчеркнули в ЦРПТ, раньше жалобу на немаркированную продукцию передавали в надзорные ведомства, которые могли пресечь нарушение во время проверки. Но мораторий на контрольные мероприятия серьезно ограничил такой сценарий . Поэтому маркетплейсы берут на себя новое обязательство добровольно.

— Маркет рассматривает каждый случай индивидуально. Жалоба от покупателей не всегда приводит к блокировке продавца на «Яндекс Маркете». К этой мере мы прибегаем, только если магазин нарушил оферту площадки , — заявили в компании.

Это соглашение позволяет расширить эффективное использование системы маркировки «Честный знак» , сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Узаконить блокировку

Wildberries сразу же выразил заинтересованность в подписании соглашения с ЦРПТ, в компании планируют заключить его в ближайшее время , сказали там «Известиям».

— Взаимодействие с оператором дополнит и усилит наши существующие сервисы по контролю качества товаров, в том числе и их маркировки, а также позволит еще быстрее выявлять любую сомнительную продукцию до того, как она поступит на онлайн-платформу , — добавили в Wildberries. — На маркетплейсе уже действует широкий перечень инструментов для верификации продукции. Например, компания на постоянной основе проводит внутренний мониторинг карточек товаров.

«Известия» также направили запрос в Ozon.

Каждый маркетплейс может внедрить на своей площадке такой подход , сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Компании придется перезаключать действующие соглашения и учитывать в них возможности блокировки аккаунтов. Торговая сеть вправе устанавливать политику компании , — отметил эксперт. — С другой стороны, ФАС может проверить, не является ли такая договоренность неким сговором со стороны крупнейших игроков в области розничной онлайн-продажи товаров . По сути, именно это и происходит: крупнейшие игроки между собой договариваются о введении механизма относительно немаркированных товаров.

По словам Ивана Мельникова, если говорить об альтернативных решениях, то законодательство уже регулирует эту область. Так, если торговец продает некачественный товар, то потребитель может обратится в Роспотребнадзор . В случае если товар опасен для здоровья, надзорный орган может возбудить уголовное дело, добавил он.

С ростом популярности онлайн-торговли и переходом покупателей на маркетплейсы увеличивается и доля продаваемой там нелегальной продукции , сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

— Недобросовестные продавцы следуют за предпочтениями потребителей и создают свои магазины на ведущих площадках. Исследования ОПИ показывают высокий процент нелегальной продукции , который в зависимости от категории может достигать десятков процентов, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов