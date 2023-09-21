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Торговый дозор: в РФ приостановят работу нелегальных онлайн-продавцов

Маркетплейсы смогут обмениваться информацией о нарушителях и блокировать их работу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Центр развития перспективных технологий и «Яндекс Маркет» создали механизм, который позволит людям жаловаться на нелегальную продукцию через систему маркировки «Честный знак». Стороны подписали соглашение. Вскоре к ним присоединится Wildberries. По этим жалобам компании смогут проверить продавца и централизованно приостанавливать его продажи на площадках в случае нарушения. Юристы считают, что технически такие шаги законны, если стороны внесли такие изменения в контракты.

Согласились на борьбу

«Яндекс Маркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированными товарами, — например, продукцией легкой промышленности. Как рассказали «Известиям» в ЦРПТ, с помощью «Честного знака» люди смогут жаловаться на такую продукцию. Если ЦРПТ подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку. После чего ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.

«Яндекс Маркет» стал первым, кто апробировал новый механизм взаимодействия с оператором для защиты покупателей, — заявил «Известиям» директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский. — В ближайшее время к данному механизму присоединятся и другие участники рынка интернет-торговли.

Это позволит компаниям обмениваться данными о недобросовестных продавцах: если одна площадка заблокирует нелегального продавца, то другая также сможет не допустить его работу на своем ресурсе, подчеркнули в центре. То есть речь идет о своеобразном черном списке торговцев контрафактом.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Такая работа сделает процесс покупки в Сети еще более безопасным и прозрачным, это позволит снизить проверочную нагрузку на добросовестных участников рынка, — заметил Антон Гущанский.

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Как подчеркнули в ЦРПТ, раньше жалобу на немаркированную продукцию передавали в надзорные ведомства, которые могли пресечь нарушение во время проверки. Но мораторий на контрольные мероприятия серьезно ограничил такой сценарий. Поэтому маркетплейсы берут на себя новое обязательство добровольно.

Маркет рассматривает каждый случай индивидуально. Жалоба от покупателей не всегда приводит к блокировке продавца на «Яндекс Маркете». К этой мере мы прибегаем, только если магазин нарушил оферту площадки, — заявили в компании.

Это соглашение позволяет расширить эффективное использование системы маркировки «Честный знак», сообщили «Известиям» в Минпромторге.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Узаконить блокировку

Wildberries сразу же выразил заинтересованность в подписании соглашения с ЦРПТ, в компании планируют заключить его в ближайшее время, сказали там «Известиям».

Взаимодействие с оператором дополнит и усилит наши существующие сервисы по контролю качества товаров, в том числе и их маркировки, а также позволит еще быстрее выявлять любую сомнительную продукцию до того, как она поступит на онлайн-платформу, — добавили в Wildberries. — На маркетплейсе уже действует широкий перечень инструментов для верификации продукции. Например, компания на постоянной основе проводит внутренний мониторинг карточек товаров.

«Известия» также направили запрос в Ozon.

Каждый маркетплейс может внедрить на своей площадке такой подход, сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

озон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Компании придется перезаключать действующие соглашения и учитывать в них возможности блокировки аккаунтов. Торговая сеть вправе устанавливать политику компании, — отметил эксперт. — С другой стороны, ФАС может проверить, не является ли такая договоренность неким сговором со стороны крупнейших игроков в области розничной онлайн-продажи товаров. По сути, именно это и происходит: крупнейшие игроки между собой договариваются о введении механизма относительно немаркированных товаров.

По словам Ивана Мельникова, если говорить об альтернативных решениях, то законодательство уже регулирует эту область. Так, если торговец продает некачественный товар, то потребитель может обратится в Роспотребнадзор. В случае если товар опасен для здоровья, надзорный орган может возбудить уголовное дело, добавил он.

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С ростом популярности онлайн-торговли и переходом покупателей на маркетплейсы увеличивается и доля продаваемой там нелегальной продукции, сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Недобросовестные продавцы следуют за предпочтениями потребителей и создают свои магазины на ведущих площадках. Исследования ОПИ показывают высокий процент нелегальной продукции, который в зависимости от категории может достигать десятков процентов, — сказал он.

вайлдберриз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вовлечение в процесс борьбы с контрафактом потребителей и предоставление им удобного инструмента для подачи жалоб должно сдвинуть ситуацию с мертвой точки, считает эксперт. В целом существующие государственные информационные системы позволяют оперативно и достоверно выявлять большую часть недобросовестных компаний, добавил он.

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