Приехали кататься: самокатчиков планируют отправить на экзамены по ПДД

Самокатчиков планируют обязать сдавать экзамены по ПДД. Письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина подготовил вице-спикер Госдумы Михаил Делягин, выяснили «Известия». Пользователи самокатов — это участники дорожного движения, зачастую они выезжают на проезжую часть, не соблюдая правил и создавая аварийные ситуации. По данным МВД, в этом году количество аварий с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло на 182%. Тема правового регулирования их использования сейчас обсуждается во всех фракциях, сообщили в «Единой России» .

Сложно наказать

В России предлагают обязать всех пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают . Об этом говорится в письме вице-спикера Госдумы Михаила Делягина на имя главы кабмина Михаила Мишустина. С документом ознакомились «Известия».

Депутат сообщает, что сегодня СИМ завоевали популярность у широких слоев населения и стали неотъемлемой частью повседневной жизни . Благодаря им снижается нагрузка на общественный транспорт, а также создаются рабочие места бизнесом, который обслуживает их работу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако, использование СИМ остается неурегулированным с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах. Зачастую это ведет к конфликтам, авариям, ранениям, гибели людей и росту напряженности в обществе .

« Причины этого — аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно », — пояснил он в документе.

При этом депутат отмечает, что сегодня ГИБДД сложно контролировать движение СИМ и если владельцы нарушают ПДД, то, как правило, они не платят штрафы в отличие от других участников дорожного движения . Поэтому парламентарий считает необходимым изучение правил ПДД, сдачу экзамена по допуску к управлению СИМ и получение соответствующих документов .

« Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД », — предлагает депутат.

Кроме того, по его мнению, в России необходимо создать единый федеральный реестр СИМов, в котором можно будет получить всю информацию о конкретном средстве передвижения, и у каждого из них должны появится госномера .

В пресс-службе кабмина сообщили, что письмо депутата не поступало в аппарат правительства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» также направили запрос Минтранс. На прошлой неделе ведомство направило на согласование в федеральные органы исполнительной власти «дорожную карту» с мероприятиями по нормативно-правовому регулированию СИМ. В частности, предлагается обязать владельцев регистрировать СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию ГИБДД, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП .

Регулировать необходимо

В МВД назвали рост аварийности с участием СИМ актуальной проблемой . В начале июля глава ГИБДД Михаил Черников отмечал увеличение числа ДТП с участием только электросамокатов на 56% . А по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, количество аварий с участием всех СИМ за шесть месяцев 2023 года увеличилось на 182% . Всего за первое полугодие было зафиксировано 1043 ДТП, погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Травмы получили 1082 человека, из них 432 ребенка в возрасте до 16 лет .

Наибольшее количество ДТП с участием СИМ зарегистрировано в Москве (238), Пермском крае (68), Санкт-Петербурге (64), Омской (63), Тюменской (66) и Челябинской (48) областях и Свердловской (34) областях .

— Сегодня владельцы электросамокатов гоняют по улицам крупных городов тысячами. Часто с немыслимой для таких транспортных средств скоростью. Водители электросамокатов время от времени становятся виновниками ДТП, и весьма серьезных. Из-за этого страдают люди, но ответственности за нарушение ПДД никакой , — заявил «Известиям» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По словам депутата фракции КПРФ Николая Арефьева, пользователи самокатов должны знать хотя бы азы правил дорожного движения.

— Думаю, что они должны получать права — документы по управлению транспортным средством, хотя, возможно, это должно быть в облегченном варианте , — заявил депутат.

В ЛДПР же сочли, что экзамен на ПДД — это полумера, ведь все водители автомобилей сдают экзамены на знание правил, но останавливает их от нарушений камеры видеофиксации, инспекторы ГИБДД и штрафы . Такая же логика должна быть и в отношении самокатов , да и всех прочих электронных средств индивидуальной мобильности, отметил депутат от фракции Владимир Сипягин.



По словам зампреда фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, все фракции сегодня обсуждают, как урегулировать движение СИМ. Не случайно спикер Госдумы Вячеслав Володин организовал в своем Telegram-канале голосование по этому вопросу . Так, 49% высказались за запрет самокатов (как в Париже), 41% — за ужесточение ПДД для самокатчиков, 10% — за то, чтобы оставить всё как есть .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Инициативу депутатов ГД поддержали в общественном совете при ГУ МВД России по Москве .

— Конечно, владельцы самокатов должны знать ПДД и сдавать экзамен. Если человек покупает самокат с большой мощностью двигателя, то для него должна быть какая-то водительская категория и водительское удостоверение , — заявил «Известиям» член общественного совета Петр Шкуматов.

При этом, по его словам, не стоит забывать о том, что большинство пользователей самокатов — это молодые люди до 16 лет. Поэтому, возможно, чтобы решить этот вопрос ГИБДД нужно будет снижать возрастные требования к владельцам СИМ , считает эксперт.