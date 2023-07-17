От наказания не уедут: для кого изменились ПДД в июле-2023

Сразу несколько обновлений появилось в Правилах дорожного движения в июле 2023 года. Некоторые из них уже вступили в силу, некоторые начнут действовать в 2024 году. Так, нетрезвым водителям станет сложнее вернуть права, госавтоинспекторам частично разрешат проверять права в электронном виде, а уклонистов лишат возможности законно водить автомобиль. Добралось регулирование и до электросамокатов: сертификат на эти средства передвижения станет обязательным, а штрафы за нарушения ПДД впишут в КоАП. Подробности — в материале «Известий».

Что можно и что нельзя водителям электросамокатов, гироскутеров и других СИМ

Минтранс планирует внести штрафы для водителей электросамокатов и моноколес в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Это позволит рассматривать владельцев электросамокатов как полноценных участников дорожного движения наравне с автомобилистами и пешеходами.

Сами ПДД для электросамокатов, моноколес, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) были оформлены в марте 2023 года. Тогда же в Правилах появился термин «средство индивидуальной мобильности», подразумевающий транспорт с двигателем, который приводит в движение одно или несколько колес или роликов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом для владельцев обычных самокатов, скейтов и роликовых коньков ничего не изменилось: они как и прежде считаются пешеходами и должны передвигаться по тротуарам.

Что можно на электросамокате и моноколесе:

— управлять СИМ, вес которого не превышает 35 кг;

— передвигаться по обочине или, если её нет, по правому краю проезжей части со скоростью не более 25 км/ч;

— в жилой зоне ездить не быстрее 20 км/ч;

— если обычной дороги нет, можно ехать по тротуару, пешеходной зоне или велодорожке, также со скоростью не более 25 км/ч;

— пересекать пешеходные переходы, только спешившись с СИМ;

— двигаться задним ходом на скорости не более 6 км/ч и при включенном звуковом сигнале.

Ребенок на электросамокате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— детям до семи лет нельзя водить электросамокат в одиночку;

— дети 9–14 лет должны ехать на электросамокате по тротуару, вождение по автомобильным дорогам запрещено;

— начиная с 14 лет подростки могут водить электросамокаты по обочине и правому краю дороги;

Что нельзя на электросамокате:

— управлять электросамокатом в нетрезвом состоянии (штраф 1,5 тыс. рублей);

— создавать помехи другим участникам движения (штраф 1 тыс. рублей);

— ездить на электросамокате вдвоем (штраф 800 рублей);

— ездить по дорогам, максимальная скорость движения на которых выше 60 км/ч (федеральные и региональные магистрали);

— пересекать дорогу в неположенном месте (штраф 500 рублей);

— пересекать дорогу, не спешившись с электросамоката, моноколеса и т.д. (штраф 800 рублей);

— ездить по тротуару, если рядом есть дорога (штраф 800 рублей);

— ездить на СИМ, не оборудованном светоотражателями, фарами и фонарями, в темное время суток фары и фонари должны быть включены;

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

— пользоваться электросамокатом, у которого нет сертификата качества (с февраля-2023 действует необязательная сертификация, планируется ввести обязательную).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В некоторых зонах появится новый дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

За наезд на пешехода и причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести следует штраф 1,5 тыс. рублей, за серьезное причинение вреда здоровью или смерть пострадавшего — уголовная ответственность. Электросамокаты, гироскутеры и велосипеды не нужно регистрировать в ГАИ, на них пока что не нужно получать права и оформлять страховку.

Велосипед — СИМ или нет, что можно и нельзя водителям велосипедов

Владельцы велосипедов и электровелосипедов — это отдельная категория на дороге (L). Они не тождественны владельцам СИМ, а электровелосипеды мощностью выше свыше 250Вт и вовсе оказываются ближе к мопедам (M1).

Что можно и нельзя при езде на велосипеде:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— велосипедисты должны передвигаться по велодорожке, правому краю проезжей части или по обочине в направлении движения автомобилей. Если это невозможно, велосипедист может заехать на тротуар, не мешая движению пешеходов;

— движение по проезжей части дорог возможно только начиная с 14 лет;

— с 2023 года велосипедисты могут двигаться и по выделенным полосам для общественного транспорта;

— пересекать пешеходные переходы можно только пешком, за пересечение дороги в неположенном месте можно получить штраф 800 рублей;

— необходимо уступать дорогу отъезжающим с остановки автобусам и троллейбусам и пропускать пешеходов на зебре;

— велосипед должен быть технически исправен: руль должен поворачиваться во все стороны, а тормоза — работать. За отсутствие тормоза можно получить штраф 800 рублей;

— разрешается движение друг за другом колонной, но не более чем 10 велосипедистам.

В 2023 году на дорогах можно встретить выделенные полосы для велосипедистов, обозначенные специальными знаками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уклонистов ограничат в праве вождения

С 11 июля молодые люди, уклоняющиеся от службы в армии, были ограничены в праве вождения автомобилей и мотоциклов. Тем, кто не придет в военкомат по повестке в установленный законом срок, за 24 часа ограничат право управления автомобилем и право сдавать экзамен на управление автомобилем. Кроме того, уклонисты от призыва не смогут заменить водительское удостоверение или получить его повторно. Ограничение снимается в течение суток после явки в военкомат или или если доказать, что являться туда водитель был не обязан.

Восстановить права после вождения в нетрезвом виде станет сложнее

С 1 апреля 2024 года тем, кто лишился водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, придется год дожидаться права пересдать экзамен. Это касается и автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования. В настоящее время наказанные за пьяную езду водители могут пройти теоретический тест по истечении половины срока лишения прав.

Запрет на сдачу экзамена и выдачу прав затрагивает еще несколько групп. Например, тех, кто хотел открыть новую категорию, но попался на управлении авто в нетрезвом виде. Подробнее об этом «Известия» писали здесь.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Скрытый патруль и электронные права

Также с 11 июля вступил в силу новый порядок надзора ГИБДД за дорожным движением. Прежде всего, инспекторы смогут останавливать автомобиль для проверки без дополнительных оснований. Госавтоинспекция может теперь потребовать прекращения движения при неисправностях, запрещающих их эксплуатацию. Кстати, с 1 сентября перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, обновится. В него войдут запрет на использование шипованных шин летом и летних шин зимой, а также запрет на движение при некорректной работе антиблокировочной системы тормозов (ABS).