По 150, и хватит: начинающим водителям могут запретить управлять мощными авто

Общественники обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой изменить ПДД, запретив начинающим водителям управлять мощными автомобилями. Езда на таких машинах недавними выпускниками автошкол должна приравниваться к управлению транспортным средством без прав, считают авторы инициативы. Одновременно они предлагают ужесточить ответственность за езду без водительского удостоверения. Эксперты и юристы неоднозначно оценивают эти предложения. Подробности — в материале «Известий».

Против лихачей

Национальный автомобильный союз (НАС) просит Министерство внутренних дел установить в Правилах дорожного движения запрет на управление автомобилям мощностью более 150 лошадиных сил водителям со стажем менее трех лет. Соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву направил президент НАС Антон Шапарин (копия имеется в распоряжении «Известий»).

В своем обращении Шапарин отмечает, что в конце апреля Госдума отклонила внесенный в парламент более пяти лет назад законопроект, который предполагал введение штрафов за опасное вождение. Таким образом, подчеркивает президент НАС, несмотря на то, что сам термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, ответственность за данное нарушение в законодательстве до сих пор не предусмотрена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

По словам Антона Шапарина, зачастую агрессивный стиль езды демонстрируют начинающие водители, управляющие мощными автомобилями. При этом нередко они демонстративно совершают на обычных дорогах резкие маневры, значительно превышают скорость, не соблюдают дистанцию, без видимых причин резко тормозят, «подрезая» другие машины. Часто эти действия снимают на видео и затем ролики выкладывают в соцсетях, отмечает он. С учетом отсутствия санкций за «опасное вождение» такие действия нередко остаются безнаказанными, подчеркивает Шапарин.

«Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавали риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — говорится в письме президента НАС на имя главы МВД.

Нет навыков

Как отмечает Антон Шапарин, по вине неопытных водителей происходит примерно треть всех аварийных ситуаций на дорогах. При этом качество подготовки будущих автомобилистов в автошколах оставляет желать лучшего: с первого раза теорию сдают только 35% их выпускников, подчеркивает он. Эти данные подтверждаются отчетом Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которому за прошлый год доля успешно сданных теоретических экзаменов на права с первого раза по сравнению с 2021 годом снизилась на 2%.

— Мы видим, что очень часто за рулем мощных спортивных автомобилей находятся совсем молодые водители, которые недавно получили права. Нередко они демонстрируют агрессивный стиль вождения. Часто по их вине происходят ДТП с тяжелыми последствиями. Поэтому мы предлагаем МВД на законодательном уровне запретить управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил водителям, чей стаж составляет менее трех лет, — рассказал «Известиям» Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, различные исследования показывают, что именно после трех лет управления машиной водители стараются ездить аккуратнее, у них появляются устойчивые навыки, которые позволяют им справиться с нештатной ситуацией на дороге. Косвенно это подтверждается и стоимостью страховки: для выпускника автошколы при покупке ОСАГО коэффициент к базовому тарифу составляет 2,27, а через три года он уменьшается до 1,65.

Одних штрафов мало

Согласно предложению НАС, управление автомобилем мощнее 150 л. с. неопытным водителем будет приравниваться к езде без прав. За это нарушение согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП предусмотрен штраф в размере 5–15 тыс. рублей. При этом в организации считают необходимым ужесточить ответственность за повторное управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Действующее законодательство предусматривает штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо обязательные работы на срок 150–200 часов только для водителей, которые сели за руль, будучи лишенными прав. В НАС считают необходимым распространить эти санкции и на тех, кто повторно сел за руль, не имея водительского удостоверения, а также передал управление машиной водителю, у которого нет прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

— Если наши предложения по ограничению мощности машин для неопытных водителей будет приняты, штраф в 15 тыс. рублей не особо остановит «золотую молодежь»: определенный контингент всё равно будет ездить на спорткарах, несмотря на запрет. Вероятность получить обязательные работы будет куда более действенной мерой, — уверен Антон Шапарин.

На запрос «Известий» относительно предложений НАС в МВД РФ оперативно ответить не смогли.

Лихачить можно и на «Жигулях»

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно оценили инициативы Национального автомобильного союза. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, стиль вождения и нарушения ПДД не связаны с мощностью автомобилей и возрастом автомобилиста.

— При желании можно лихачить и на «Жигулях»: такие картины, к сожалению, не редкость. При этом начинающий водитель за рулем мощного автомобиля вполне может ехать в рамках ПДД. Почему же надо запрещать ему это? — недоумевает он.

С ним согласен член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Он также считает предложения НАС «сырыми». При этом под предложенные союзом рамки в 150 л. с. попадают и вполне обычные модели. Многие машины и с более мощными моторами вовсе не являются спорткарами, отмечает он.

— Есть относительно маломощные компактные, но достаточно быстрые модели автомобилей, на которых начинающий водитель сможет ездить без ограничений. А вот более медленный большой внедорожник или кроссовер с мощным мотором для такого автомобилиста окажется под запретом.

Если предложения Национального автомобильного союза будет приняты, то вместе со злостными лихачами могут пострадать и вполне законопослушные водители, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Представим картину: в семье есть автомобиль мощностью 200 лошадиных сил. У мужа большой водительский стаж, он на нем может ездить без проблем. Но если его супруга или ребенок получают права, то либо они в течение трех лет управляют семейной машиной в нарушение ПДД, либо им надо покупать какую-то маломощную модель, — обрисовал юрист вполне реальную жизненную ситуацию.

Проблема с молодыми водителями, управляющими мощными автомобилями, в первую очередь связана с качеством обучения в автошколах, считает автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— К сожалению, в настоящее время автошколы очень плохо обучают водителей. Понятно, что навыки вырабатываются со временем. Однако очевидно, что учебным заведениям необходимо увеличивать часы практических занятий, в том числе отрабатывать навыки будущих водителей в нештатных ситуациях, — отметил он в беседе с «Известиям».