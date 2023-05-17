Начинающий водитель на «Ладе» сбил девушку в центре Тюмени

Начинающий водитель сбил молодую девушку на пешеходном переходе на улице Мориса Тореза в Тюмени, сообщает региональное ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 17 мая в районе дома № 4. 19-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 22-летнюю девушку на «зебре». Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, пишет Megatyumen.ru.

По информации правоохранителей, которую приводит портал «Наш город», к моменту аварии у молодого человека был стаж вождения всего четыре месяца. Предстоит выяснить, почему он не пропустил девушку, которая шла по пешеходному переходу.

Ранее в мае сообщалось, что в больнице Тюменской области скончался водитель легковушки, врезавшейся в школьный автобус. Авария произошла утром 12 мая на 311-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень.