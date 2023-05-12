Водитель легковушки погиб после ДТП с школьным автобусом под Тюменью

В больнице Тюменской области скончался водитель легковушки, врезавшейся в школьный автобус. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 12 мая на 311-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Предварительно установлено, что 62-летний водитель школьного автобуса при развороте не пропустил «Ладу», в результате чего легковушка врезалась в транспорт, перевозивший детей, пишет Megatyumen.ru.

За рулем «Лады» оказался 20-летний житель Тугулыма (Свердловская область). Молодого человека доставили в больницу, где спустя непродолжительное время он скончался, рассказали порталу «Наш город» в ГИБДД.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 24 школьника. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

8 мая сообщалось о столкновении легковушки с рейсовым автобусом в Благовещенске (Амурская область). Пострадали 13 человек, в том числе двое детей.