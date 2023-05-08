В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Благовещенске Амурской области 13 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Об этом 8 мая сообщил источник «Известий».
Известно, что двое из пострадавших — дети. Все раненые госпитализированы. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
Причины ДТП и другие обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Ранее, 5 мая, легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом на трассе Самара – Волгоград в Самарской области. В полиции сообщили, что за медицинской помощью обратились семь человек.
В тот же день в Симферополе водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с участием восьми автомобилей около торгового центра «Меганом». В результате аварии было пятеро пострадавших.