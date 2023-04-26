Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

Самыми частыми нарушениями на транспорте в 2022 году стало игнорирование правил обеспечения безопасности пассажиров, отсутствие техосмотра и медицинского освидетельствования водителей накануне и после рейса, сообщили «Известиям» в Ространснадзоре. Всего за год транспортные компании было оштрафованы 70 тыс. раз. Эксперты полагают, что реальное число нарушений «в десятки раз больше». Они отмечают, что система контроля за соблюдением некоторых требований к водителям несовершенна.

Технические пробелы

Почти 70 тыс. нарушений выявил Ространснадзор за 2022 год, проверяя компании, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками (в том числе детей) по России. Едва ли не самое распространенное — пренебрежение безопасностью пассажиров. Таких случаев было выявлено почти 12,5 тыс. К ним относятся, в частности, требования к стажу водителей, проведение инструктажей по безопасности, соблюдение режима работы и отдыха и т.п.

Следом идут нарушения в области контроля технического состояния автомобилей и медицинских осмотров водителей, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— За 2022 год сотрудники надзорного органа зафиксировали 9,7 тыс. нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей — 9 003, — рассказали в пресс-службе Ространснадзора.

Нарушений правил проведения техосмотра в реальности должно быть в разы больше, заявил член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин.

— Конечно, 9 тыс. нарушений — это мало. Если говорить о подвижных составах Москвы и Санкт-Петербурга, то там состояние хорошее, но в регионах гораздо чаще встречаются штрафы за техническое состояние машины, так как старые транспортные средства из больших городов отправляются в области, — отметил эксперт.

За нарушение технического состояния автомобиля должностным лицам грозит до пяти тыс. рублей штрафа, а юридическим — до 30 тыс. рублей. Но и со штрафами все не так просто, обратил внимание Владимир Матягин.

— Допустим, в рейсе у водителя сломалась лампочка ABS (антиблокировочная система), и его могут оштрафовать. Но водитель не может резко остановиться посередине дороги и начать ее чинить. Тем более, что, может быть, сама тормозная система не сломалась, а из строя вышел только датчик. Однако представители надзорных органов будут трактовать это как нарушение, даже несмотря на то, что поломка образовалась в ходе поездки, — подчеркнул эксперт.

Нездоровая ситуация

Число нарушений проведения медосмотров водителей также может быть необъективным, полагает председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» Олег Куксов. В реальности их, наверняка, в десятки раз больше. Например, указывает он, на это влияет и ситуация с доступностью лицензированных организаций, которые могут провести осмотр — в больших городах с ними проблем нет, но «в глубинке» ситуация иная.

— Если человек управляет трактором в регионе, в большинстве случаев рядом с ним нет лицензированной медицинской организации, которая провела бы медосмотр, — рассказал «Известиям» Олег Куксов. — Он не поедет десятки километров до ближайшей поликлиники, чтобы получить нужную печать. Дорога обойдется ему дороже, чем штраф, поэтому он может выбрать совсем не медосмотр.

Эксперт подчеркнул, что и прохождение медосмотра не гарантирует безопасность на дороге: водитель может пройти его — а после этого, например, употребить алкогольный напиток.

Еще одним нарушением при перевозках является отсутствие тахографов — приборов, которые контролируют режим работы и отдыха водителя, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ространснадзора.

— За 2022 год мы зафиксировали 13,6 тыс. нарушений требований по установке тахографов, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, 6,9 тыс. нарушений коснулись режима труда и отдыха водителей.

Позитивная тенденция

Но в целом количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов за последние пять лет снизилось, следует из данных ГИБДД. Так, в 2018 году таких ДТП было 5,8 тыс., а в 2022 — 3,5 тыс.

Это можно объяснить улучшившейся инфраструктурой и регулярным обновлением парков, в которых становится всё больше современных транспортных средств, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Если говорить о крупных городах, то ситуация улучшилась. Во-первых, почти везде есть выделенные полосы, которые позволяют беспрепятственно добираться автобусу из пункта А в пункт Б, — заявил эксперт.

Кроме того, сейчас водителям не надо отвлекаться на сбор денег за проезд, так как везде есть терминалы, констатировал Виктор Кондрашин.