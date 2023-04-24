Сон в муку: водители игнорируют прибор, контролирующий время их работы

Транспортные компании и водители пренебрегают использованием тахографов — систем слежения за режимом работы и состоянием шоферов. На подобные случаи приходится 58 тыс. из почти 70 тыс. нарушений, которые выявил Ространснадзор в 2022 году. Правила дорожного движения запрещают находиться за рулем более 56 часов в неделю, но отследить их соблюдение сложно из-за неработающих или отсутствующих тахографов. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что число таких нарушений гораздо больше, и напоминают: тахографы помогают предотвратить ДТП, когда дальнобойщики засыпают на рейсе.

Самые частые нарушения

За 2022 год специалисты Ространснадзора зафиксировали 69,6 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей, и это только при совершении международных перевозок , сообщили «Известиям» в ведомстве. Более чем 80% из них связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.

Согласно постановлениям правительства и приказу Минтранса, в салонах автомобилей массой от 3,5 т и в автобусах должны быть установлены тахографы — специальные приборы, которые регистрируют скорость передвижения автомобиля, его маршрут, время работы и отдыха водителя. Кроме того, тахограф позволяет дистанционно отслеживать простои машины, несанкционированный расход топлива и отклонения от маршрута.

— В 2022 году было зафиксировано 58,1 тыс. нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ространснадзора.

Фото: ТАСС/пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области

По данным ГИББД, в 2022 году в России произошло 17,6 тыс. ДТП с участием грузовых автомобилей. Российский союз автостраховщиков заявлял, что водители фур в России в 2022 году становились виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще других участников движения.

Большое количество ДТП происходит из-за того, что водители засыпают за рулем, обратил внимание автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Самое страшное, что человек за рулем не замечает, как засыпает: первые несколько секунд он все еще видит дорогу, — сказал он. — А когда просыпается, то как повезет: в лучшем случае он проснется по ходу движения, но в худшем грузовик попадет на встречную полосу.

Нарушений больше

Член общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин отметил, что когда Ространснадзор дает данные по международным рейсам, «то в этом числе учитываются и поездки по России соответственно». Но, по его мнению, число выявленных нарушений должно быть гораздо выше.

— Достаточно поделить 70 тыс. на 365, и мы получим в день всего около 190 нарушений на все регионы России, то есть фактически по два нарушения в день на регион. Получается, что почти все перевозчики законопослушные? Такой показатель может говорить о низкой эффективности надзорных органов, — заявил «Известиям» эксперт.

Заниженным назвал число нарушений и координатор московского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин. Он отметил, что низкие ставки штрафов провоцируют на ухищрения.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Водители вынуждены нарушать режим, так как часовой ставки у междугородних перевозчиков нет. Кроме того, нет минимального ее порога. И чтобы заработать, приходится нарушать, — рассказал «Известиям» эксперт.

Он привел в пример ситуацию, когда водитель вынужден всего за сутки перевезти груз из Москвы в Краснодар: если он остановится для отдыха, то не уложится в срок, что грозит финансовыми потерями.

— Вторая причина — плохо развитая инфраструктура для отдыха, — указал Сергей Рудаметкин. — Количества охраняемых стоянок недостаточно для того, чтобы человек нормально отдохнул. Большую грузовую фуру невозможно просто поставить на обочине, так как это небезопасно.

О том, что для водителей фур приоритетом является не безопасность, а сроки выполнения заказа, заявил и член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Компании ставят перед водителями планы по суточному пробегу, — рассказал он. — Если человек по какой-то причине, например из-за пробки или поломки, не смог проехать плановое расстояние, то его могут оштрафовать. Это и провоцирует нарушения режима работы.

Штрафы и калибровка

Тахограф — это удобный и необходимый для водителя прибор, но проблема заключается в его стоимости, считает Сергей Рудаметкин.

— Его приобретение и установка обойдутся в 40 – 50 тыс. рублей , — сказал он. — Понятно, что эти траты никто не будет компенсировать. Кроме того, тахограф необходимо калибровать, делается это раз в год и тоже стоит денег.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выезд без тахографа или с нарушением его работы обходится водителю в 3 – 5 тыс., таков размер штрафа, прописанный в КоАП. За несоблюдение режима труда и отдыха он составляет 1,5 – 2 тыс. рублей. Эти суммы меньше, чем за задержку груза, но подобное халатное отношение к состоянию людей будет приводить к ухудшению аварийной ситуации, считает Виктор Кондрашин.

В прошлом году водители не соблюдали не только режим работы и отдыха и требования по наличию и функционированию тахографов, указал Ространснадзор. Так, почти 14 тыс. нарушений касались отсутствия знаков госрегистрации на транспортных средствах и прицепах, а также документов на перевозимый груз или списков пассажиров.

— Было зафиксировано 7,7 тыс. нарушений, относящихся к невыполнению законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или иных ответственных лиц об остановке транспортного средства, — добавили в ведомстве.

Еще 1,6 тыс. нарушений касались отсутствия или ошибок в разрешительных документах.