Долги в ящик: в РФ появилась новая схема заработка на виновниках ДТП

В России активно применяется схема, по которой водителей вынуждают дважды платить за ущерб в мелких ДТП, выяснили «Известия». Со стороны все выглядит законно — владельцы СТО получают деньги от страховой компании за ремонт пострадавшего авто, затем выкупают у потерпевшей стороны право затребовать задолженность (т.н. право цессии) и спустя несколько лет после аварии подают иск в суд. Там они пытаются доказать разницу между фактически понесенными расходами на ремонт и выплатой страховой компании, либо указывают на износ деталей. К примеру, в мировых и районных судах Санкт-Петербурга за несколько лет накопилось порядка 600 подобных исков, и многие из них суд удовлетворил. «Известия» изучили судебные решения и выяснили, что большинство исков ведут к одному и тому же питерскому предпринимателю. Сейчас, когда на фоне подорожания запчастей на рынок хлынули бывшие в употреблении детали, водителей все чаще будут «ловить» на таких ценовых нестыковках — и исков может стать еще больше, предположили автоэксперты.

Ущерб вдогонку

В Петербурге виновникам аварий все чаще приходят письма с требованием о возмещении ущерба. Это становится неожиданностью — иски приходят по ДТП, которые произошли несколько лет назад и о которых все стороны давно успели забыть.

Долги в ящик Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Жительница Северной столицы Елена Пасынкова стала виновницей ДТП в сентябре 2019 года — задела заднее крыло чужого авто. Тогда сотрудников полиции вызывать не стали, обошлись евро-протоколом. А через два года женщине пришло письмо от некоего Юрия Михайловича Осипова с требованием возместить ущерб — 120 тыс. рублей. Из письма следовало, что Осипов приобрел у потерпевшей стороны право требования к страховой компании, а заодно и к Елене — в случае, если выплаты страховой будет недостаточно для ремонта . Платить Пасынкова отказалась, и на нее подали в суд.

— По экспертному заключению, страховая выплатила Осипову 54 тыс. руб. за ремонт с учетом износа деталей. А стоимость без учета износа составила 69 тыс. рублей. Это дало основание утверждать, что денег на ремонт не хватило и нужно доплатить , — рассказала «Известиям» Елена.

Еще одна петербурженка — Екатерина Ермолецкая — оказалась должна 150 тыс. руб. спустя три года после ДТП, которое произошло в 2018 году. Иск к ней подал все тот же Юрий Осипов.

Автолюбительница считает претензию необоснованной, а сумму несоразмерной — поврежденными в аварии оказались лишь капот и молдинги. Доказательств того, что денег на ремонт поврежденной машины не хватило, истец не представил, и в этом иске суд отказал, рассказала она «Известиям».

Долги в ящик Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Судя по картотеке дел, которую изучили «Известия», подобные иски на протяжении последних трех лет пришли сотням жителей Петербурга. В мировых судах города с января 2021 года накопилось порядка 600 исков о возмещении ущерба — все по авариям прошлых лет. Сумма ущерба в них не превышает 50 тыс. рублей. Еще 51 дело находится в районных судах — там сумма иска уже больше 50 тыс. рублей.

Большая разница

Питерские форумы автомобилистов также кипят от возмущения — люди не первый год обсуждают друг с другом парадоксы законов, позволяющие цессионерам зарабатывать на ДТП. По мнению участников обсуждения, схема, позволяющая в конечном итоге прийти к судебному иску, выглядит так. Страховая компания в рамках договора ОСАГО направляет пострадавших в ДТП на станцию техобслуживания. Там проводят осмотр поврежденного автомобиля и рассчитывают сумму компенсации. Страховая компания перечисляет эту сумму станции техобслуживания (СТО), которая производит ремонт авто, параллельно приобретая у пострадавшего право требования . При этом детали для ремонта используются не всегда качественные.

Спустя два года и 11 месяцев владелец СТО подает в суд на виновника ДТП с целью получить денежную разницу между выплатой с учетом износа и без учета износа деталей . Он также может убеждать суд, что сделал ремонт, условно, на 200 тыс. руб., а от страховой получил всего 100 тыс. руб. Сумма иска у него складывается из этой разницы плюс расходы на адвоката.

Долги в ящик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Автовладельцы уверены: СТО «намеренно рисуют в документах нужную сумму на ремонт, терпеливо ждут несколько лет, чтобы авто и владелец гарантированно исчезли с горизонта, и идут в суд».

Анализ судебных решений показывает: не все иски бизнесмены выигрывают. Иногда им не удается доказать, что расходы на ремонт превысили страховую выплату, как это было в случае с Екатериной Ермолецкой. Но гораздо чаще ответчики проигрывают, что делает процесс взыскания доходным бизнесом.

Законная история

Почти во всех питерских делах истцом выступает Юрий Осипов, который каждый раз оказывается конечным бенефициаром договора цессии, выяснили «Известия» по открытым источникам.

Согласно данным базы СПАРК, Юрий Осипов — предприниматель и владелец OOO «Автоград». Крохотная фирма с двумя сотрудниками зарегистрирована в 2020 году, занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. За один только 2021 год она заработала 96,9 млн рублей.

Сам Юрий Осипов в разговоре с «Известиями» назвал свои действия правомерными с точки зрения законодательства.

Долги в ящик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это абсолютно законная история, даже если одни суды нам отказывают, другим ничего не мешает принять положительное решение, так как право у нас не прецедентное. Если ответчик не согласен с повреждениями, он может заказать экспертизу, и суд ее назначит, — утверждает Юрий Осипов.

Свою прибыль от потока исков он раскрывать не стал, заявив, что это коммерческая тайна.

Законной схему признают и юристы. Согласно ст. 1072 ГК РФ, юрлицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в пользу потерпевшего, обязаны выплатить разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, объяснил «Известиям» юрист Тимур Матвеев.

— Есть такое условие продажи долга, как составление договора цессии, когда одно лицо приобретает долговые обязательства у другого лица. Это положение закона часто применяется в отношении страховых компаний, — объяснил юрист.

Поставить на поток

В ближайшее время схема с переуступкой прав требования к страховым компаниям может набрать обороты, предупреждают эксперты.

Долги в ящик Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Сейчас из-за проблем с новыми импортными запчастями на рынок хлынули б/у детали. Поэтому в оценке стоимости ущерба будет все больше нестыковок. Это даст возможность перекупщикам права цессии взыскивать с виновников аварий дополнительные деньги , — считает автоэксперт Максим Багаев.

Согласно п.2 ст. 966 ГК РФ, срок исковой давности по страхованию ответственности составляет три года , добавил он. Поэтому до тех пор, пока в законе есть описанная выше правовая коллизия, никто из виновников ДТП не застрахован от неожиданного иска, который могут настигнуть их в течение трех лет после аварии — вплоть до истечения срока давности.