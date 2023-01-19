Непредвиденные подходы: мошенники нашли новый способ обмана автовладельцев

В последние недели участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт, зафиксировали в Союзе автосервисов России. Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы. Злоумышленники пользуются общей тревожностью граждан по поводу проблем с поставками деталей и удорожанием ремонта машин, считают эксперты. Пока сохраняется дефицит запчастей, попытки делать деньги на этой проблеме не прекратятся, прогнозируют специалисты. Автосервисы уже разрабатывают механизмы для защиты персональных данных клиентов.

Завалили деталями

Сергей Петров уже пять лет владеет Kia Rio. Всем хорош автомобиль, но последний месяц стал частенько ломаться: то двигатель «коптит», то фильтры ломаются. На фоне проблем с поставками комплектующих отдавать машину в ремонт было страшновато, но выбора не осталось, поделился он с «Известиями».

— В середине января я привез автомобиль на ближайшую станцию техосмотра. Там сразу сказали, что в случае выявления каких-либо неполадок или поломок придется подождать — не все детали есть в наличии. Я оформил документы, указал номер телефона и спокойно поехал домой, — рассказал потерпевший.

Вскоре Сергею позвонили из сервиса, сообщили, в чем была проблема и проинформировали, что ремонт займет две недели или чуть меньше — если необходимые детали придут раньше. Озвучили и стоимость ремонта — 25 тыс. рублей.

— А через несколько дней мне позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился механиком того автосервиса, где я оставил машину, — поделился подробностями Сергей Петров.

Непредвиденные подходы Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Доброжелательный голос сообщил клиенту автосервиса, что для ремонта потребуется чуть больше времени, так как придется заказать дополнительные детали. Кроме того, необходимо внести предоплату.

— Сначала меня это смутило, потому что изначально мы договорились на оплату ремонта по факту. Но «механик» стал буквально заваливать меня названиями разных деталей, которых я в жизни не слышал. Звучало убедительно, и я переслал ему на карту 25 тыс. рублей, — рассказал Сергей.

Этот эпизод все же не давал покоя владельцу автомобиля. И не зря — когда через несколько дней он обратился в сервис, в недоумении были все — и Сергей, и сотрудники организации. Оказалось, что никакой предоплаты операторы станции не запрашивали и вообще они не связывались с клиентом. А вот звонок от него был, заверили в мастерской.

Мужчина, представившись клиентом, назвал сданный в ремонт автомобиль и сообщил, что сменил контактный номер. При этом поинтересовался, какой был указан в документах ранее. Сотрудник сервиса, не учуяв подвох, продиктовал мобильный реального владельца машины. Таким образом злоумышленник получил необходимую информацию.

В ближайшее время автосервис вместе с пострадавшим планирует подать заявление в полицию. Кроме того, компания уже ввела у себя механизм идентификации клиентов по кодовому слову при смене контактов в программе.

Игра на нервах

За первую неделю после январских праздников представители Союза автосервисов России зафиксировали уже четыре подобных попытки украсть у клиентов деньги.

Непредвиденные подходы Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Один владелец машины вовремя спохватился и не поддался на ухищрения мошенника. Еще две попытки мы лично смогли предотвратить, — отметил представитель организации.

Злоумышленник звонит в автосервис, сообщает что оставил свою машину для ремонта, обтекаемо называя распространенную поломку — например, «что-то с тормозными колодками». На вопрос оператора, какая модель авто, мошенник выбирает самую популярную, уточнили в союзе.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой уточнить, поступали ли заявления о подобных случаях.

Такой вид мошенничества — это сравнительно новая история, считает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

— Связано это с возросшей популярностью онлайн платежей, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Сейчас клиенты настолько привыкли пару раз нажать в телефоне и отправить куда-то предоплату, что потеряли бдительность. Конечно, в этой ситуации сотрудник сервиса тоже не прав, что передал неизвестному лицу контакт клиента.

Уход зарубежных производителей автомобилей привел к повышению цен и нехватке комплектующих для многих машин, поэтому ремонт «железного коня» стал дольше и в целом вызывает много сложностей и тревог у потребителей. Рост преступности на фоне дефицита тех или иных товаров — это закономерность, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Пока проблема сохраняется, мошенники будут пытаться на этом делать деньги, уверен он.

Непредвиденные подходы Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Ситуация, на самом деле неоднозначная. С одной стороны — клиент всегда прав, и сотрудник автосервиса хотел помочь человеку. С другой — это халатное обращение с личными данными гражданина России, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в настоящее время не только автосервисам, но и любым предприятиям необходимо усилить бдительность в сфере защиты данных своих клиентов.

Подобный вид обмана людей попадает под ст. 159 УК РФ «Мошенничество», злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы, рассказал «Известиям» адвокат Алексей Гавришев.

— Это классическая ситуация, когда, пользуясь полученной информацией, злоумышленники легко вводят в заблуждение людей с целью завладения чужими денежными средствами, — отметил юрист.

Он полагает, что подобный вид мошенничества вряд ли станет массовым, так как несмотря на поддельные телефонные номера, которыми пользуются злоумышленники, правоохранительные органы достаточно легко устанавливают местоположение преступников.