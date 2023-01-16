 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Мир
СК проверит видео с издевательствами над российскими пленными
Армия
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Армия
Рядовой Сапрунов вывел из-под огня машину с боеприпасами и получил медаль «За отвагу»
Армия
Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей
Туризм
Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Мир
The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III
Политика
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Киева
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Президент Хорватии уличил США и НАТО в ведении войны против России через Украину
Мир
Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии
/

Бито-крыто: страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО

С какими сложностями из-за этого сталкиваются клиенты
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля компенсаций в виде ремонта по полисам обязательной автогражданки упала почти до 0% к концу 2022 года, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. При этом в первые месяцы прошлого года показатель по рынку составлял 9–11%. Тенденцию подтвердили в Банке России и на рынке. Из-за дефицита запчастей сервисы не могут выполнить требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, а денежной выплаты клиентам часто не хватает для полноценного восстановления, отметили эксперты. Однако в ЦБ не поддерживают инициативу увеличить сроки ремонта и разрешить использование б/у запчастей, так как это может идти вразрез с интересами клиентов, а также безопасностью.

На процент: вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО
Страховщики заявили о стабилизации стоимости запчастей

Отдам деньгами

На фоне дефицита запчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховщики практически прекратили ремонтировать авто по ОСАГО. К концу прошлого года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы 2022-го составляла порядка 9–11%, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там пояснили: у отдельных страховых компаний уровень такого возмещения может сохраняться в зависимости от портфеля, однако в целом ремонт сейчас практически отсутствует как тип компенсации по обязательной автогражданке.

Улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта, отметили в РСА. Ранее в союзе уже предлагали увеличить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать б/у запчасти, которые не влияют на безопасность.

Бито-крыто
осаго
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Судить по деталям: страховые настаивают на ремонте по ОСАГО б/у запчастями
Почему компании просят продлить срок починки и разрешить использовать старые комплектующие

Однако в Банке России не поддерживают эти инициативы, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там объяснили: увеличение сроков ремонта способно привести к тому, что клиент не сможет использовать авто в течение долгого времени, а разрешение применять бывшие в употреблении детали для восстановления поврежденных машин — к снижению уровня безопасности на дорогах.

Закон об ОСАГО позволяет страховщикам компенсировать потерпевшим убытки как за счет ремонта, так и в форме денежной выплаты. Если у компании есть договор со станцией технического обслуживания, которая может выполнить ремонт в установленное время, то такое возмещение будет в приоритете. При согласии клиента машину отправят в сервис даже в случае удлинения срока ремонта. Если же потерпевший откажется, страховщик имеет право заменить натуральное возмещение на денежную выплату, пояснили в пресс-службе Центробанка.

Там подтвердили снижение доли компенсаций в виде ремонта по ОСАГО. В целом за год показатель уменьшился с 9% в 2021-м до примерно 5% в 2022-м. Причина тому — возникший на рынке дефицит запчастей и комплектующих, из-за которого значительно увеличились сроки ремонта авто, сообщили в ЦБ.

Бито-крыто
осаго
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным регулятора, количество жалоб россиян на несоблюдение сроков или отказ выполнять ремонт по таким полисам в 2022 году выросло на треть и достигло порядка 1,3 тыс. Однако после всплеска числа обращений в феврале–мае их уровень вернулся к значениям 2021 года, подчеркнули в ЦБ.

«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев — о том, как на рынке отразились санкции и сколько продлится дефицит запчастей

Ремонтные заботы

В ряде страховых компаний подтвердили значительное снижение доли натурального возмещения по ОСАГО. Сейчас ремонтируются автомобили только тех клиентов, которые готовы на увеличение сроков и использование аналоговых деталей, сообщил директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. Он добавил: в IV квартале прошлого года доля ремонта у них составила только 7%, хотя еще в начале 2022-го достигала 30%.

В условиях повышения доли денежных выплат есть риск роста мошенничества, отметил Игорь Люкин. По его мнению, необходимо увеличить сроки ремонта или изменить дату исчисления на момент поставки запчастей, а также разрешить использовать б/у детали, которые не влияют на безопасность авто.

Бито-крыто
осаго
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Утончить детали: страховщикам стало нечем ремонтировать машины
Для восстановления поврежденных автомобилей предлагают использовать б/у запчасти

С этим согласны в СК «МАКС». Компания предлагала также ввести временный мораторий на ремонт машин в рамках ОСАГО, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту Иван Попов. Он объяснил: сейчас страховщик не имеет физической возможности выполнить обязательства, установленные в законе. Кроме того, большинство клиентов после получения выплаты сами прибегают к использованию б/у запчастей или восстановлению поврежденной детали.

Многие компании настроили параллельный импорт, однако рынок всё равно испытывает серьезный дефицит комплектующих, подчеркнул Иван Попов. Так, по авто европейского, британского и американского производства доля ремонта действительно близка к 0%. Причем в 2023 году ситуация вряд ли изменится.

Доля урегулирования в виде ремонта по ОСАГО в «АльфаСтраховании» также находится на минимальных уровнях, сообщил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов. Это связано с тем, что станции техобслуживания не могут гарантировать проведение ремонта в отведенные законом 30 дней из-за проблем со сроками поставок.

Бито-крыто
осаго
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Взгляд в будущее: к чему готовиться автомобилистам в 2023 году
В силу вступят новые законы и правила, а дилеры по-прежнему прогнозируют нехватку машин

Впрочем, в «Ингосстрахе» не увидели значительных изменений. По РФ доля натурального возмещения сохранилась на уровне 22%, сообщил руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. А в «Росгосстрахе» после снижения этого показателя во II и в III кварталах 2022-го зафиксировали постепенное восстановление доли к концу года до 8%.

До 2022 года приоритетной была форма возмещения в виде ремонта, так как она позволяет снизить риски мошенничества, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Однако дефицит запчастей, удлинившиеся сроки поставок, резкое подорожание и отсутствие оригинальных деталей для некоторых иномарок приводят к замене ремонта на денежные выплаты. По мере налаживания цепочек поставок доля натурального возмещения будет расти, однако это может занять 12–18 месяцев, ожидает эксперт.

Проведение ремонта в рамках ОСАГО жестко регламентировано по срокам и качеству, а в текущей ситуации сервисы и страховщики зачастую не могут выполнить эти требования, подчеркнула заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Однако при денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты часто сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонта.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023