Бито-крыто: страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО

Доля компенсаций в виде ремонта по полисам обязательной автогражданки упала почти до 0% к концу 2022 года, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. При этом в первые месяцы прошлого года показатель по рынку составлял 9–11%. Тенденцию подтвердили в Банке России и на рынке. Из-за дефицита запчастей сервисы не могут выполнить требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, а денежной выплаты клиентам часто не хватает для полноценного восстановления, отметили эксперты. Однако в ЦБ не поддерживают инициативу увеличить сроки ремонта и разрешить использование б/у запчастей, так как это может идти вразрез с интересами клиентов, а также безопасностью.

Отдам деньгами

На фоне дефицита запчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховщики практически прекратили ремонтировать авто по ОСАГО. К концу прошлого года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы 2022-го составляла порядка 9–11%, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там пояснили: у отдельных страховых компаний уровень такого возмещения может сохраняться в зависимости от портфеля, однако в целом ремонт сейчас практически отсутствует как тип компенсации по обязательной автогражданке.

Улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта, отметили в РСА. Ранее в союзе уже предлагали увеличить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать б/у запчасти, которые не влияют на безопасность.

Однако в Банке России не поддерживают эти инициативы, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там объяснили: увеличение сроков ремонта способно привести к тому, что клиент не сможет использовать авто в течение долгого времени, а разрешение применять бывшие в употреблении детали для восстановления поврежденных машин — к снижению уровня безопасности на дорогах.

Закон об ОСАГО позволяет страховщикам компенсировать потерпевшим убытки как за счет ремонта, так и в форме денежной выплаты. Если у компании есть договор со станцией технического обслуживания, которая может выполнить ремонт в установленное время, то такое возмещение будет в приоритете. При согласии клиента машину отправят в сервис даже в случае удлинения срока ремонта. Если же потерпевший откажется, страховщик имеет право заменить натуральное возмещение на денежную выплату, пояснили в пресс-службе Центробанка.

Там подтвердили снижение доли компенсаций в виде ремонта по ОСАГО. В целом за год показатель уменьшился с 9% в 2021-м до примерно 5% в 2022-м. Причина тому — возникший на рынке дефицит запчастей и комплектующих, из-за которого значительно увеличились сроки ремонта авто, сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, количество жалоб россиян на несоблюдение сроков или отказ выполнять ремонт по таким полисам в 2022 году выросло на треть и достигло порядка 1,3 тыс. Однако после всплеска числа обращений в феврале–мае их уровень вернулся к значениям 2021 года, подчеркнули в ЦБ.

Ремонтные заботы

В ряде страховых компаний подтвердили значительное снижение доли натурального возмещения по ОСАГО. Сейчас ремонтируются автомобили только тех клиентов, которые готовы на увеличение сроков и использование аналоговых деталей, сообщил директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. Он добавил: в IV квартале прошлого года доля ремонта у них составила только 7%, хотя еще в начале 2022-го достигала 30%.

В условиях повышения доли денежных выплат есть риск роста мошенничества, отметил Игорь Люкин. По его мнению, необходимо увеличить сроки ремонта или изменить дату исчисления на момент поставки запчастей, а также разрешить использовать б/у детали, которые не влияют на безопасность авто.

С этим согласны в СК «МАКС». Компания предлагала также ввести временный мораторий на ремонт машин в рамках ОСАГО, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту Иван Попов. Он объяснил: сейчас страховщик не имеет физической возможности выполнить обязательства, установленные в законе. Кроме того, большинство клиентов после получения выплаты сами прибегают к использованию б/у запчастей или восстановлению поврежденной детали.

Многие компании настроили параллельный импорт, однако рынок всё равно испытывает серьезный дефицит комплектующих, подчеркнул Иван Попов. Так, по авто европейского, британского и американского производства доля ремонта действительно близка к 0%. Причем в 2023 году ситуация вряд ли изменится.

Доля урегулирования в виде ремонта по ОСАГО в «АльфаСтраховании» также находится на минимальных уровнях, сообщил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов. Это связано с тем, что станции техобслуживания не могут гарантировать проведение ремонта в отведенные законом 30 дней из-за проблем со сроками поставок.

Впрочем, в «Ингосстрахе» не увидели значительных изменений. По РФ доля натурального возмещения сохранилась на уровне 22%, сообщил руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. А в «Росгосстрахе» после снижения этого показателя во II и в III кварталах 2022-го зафиксировали постепенное восстановление доли к концу года до 8%.

До 2022 года приоритетной была форма возмещения в виде ремонта, так как она позволяет снизить риски мошенничества, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Однако дефицит запчастей, удлинившиеся сроки поставок, резкое подорожание и отсутствие оригинальных деталей для некоторых иномарок приводят к замене ремонта на денежные выплаты. По мере налаживания цепочек поставок доля натурального возмещения будет расти, однако это может занять 12–18 месяцев, ожидает эксперт.

Проведение ремонта в рамках ОСАГО жестко регламентировано по срокам и качеству, а в текущей ситуации сервисы и страховщики зачастую не могут выполнить эти требования, подчеркнула заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Однако при денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты часто сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонта.