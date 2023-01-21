Детали в долгом ящике: правила ремонта машин по ОСАГО хотят изменить

Сложности с ремонтом по ОСАГО обсуждались на закрытой встрече в Госдуме с участием депутатов, автостраховщиков и общественников. Среди звучавших там предложений — увеличение вдвое сроков ремонта, разрешение использовать запчасти б/у и даже мораторий на обязательную «автогражданку». Как может измениться ОСАГО — в материале «Известий».

Запчасти в дефиците

Сервисы, ремонтирующие автомобили по ОСАГО, столкнулись с дефицитом запчастей и не могут выдерживать установленные сроки. Сейчас на рынке отсутствует около 15–20% деталей, как в виде оригиналов, так и аналогов. Страховые компании почти перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО. По данным ЦБ, этот показатель уменьшился с 9% в 2021-м до примерно 5% в 2022-м.

Детали в долгом ящике Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«В настоящее время существует дефицит автозапчастей тех марок автомобилей, производители которых ушли из России. Это приводит в том числе к увеличению сроков ремонта на СТОА и его удорожанию. Закономерно, что предусмотренные законодательством об ОСАГО сроки ремонта — 30 календарных дней — СТОА выдерживать не готовы, поскольку значительное время уходит только на поиск и ожидание поставки необходимых запасных частей. Это приводит к тому, что у страховщиков существенно снижаются возможности по организации ремонта в рамках договоров ОСАГО», — рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.

При этом денежные выплаты по ОСАГО зачастую не могут покрыть увеличившуюся стоимость запчастей.

Обещанного вдвое дольше ждать

Тревожная ситуация с обязательным автострахованием и пути ее решения стали поводом для закрытой встречи в Госдуме с участием депутатов, представителей страхового рынка, сообществ автомобилистов и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Один из путей выхода из ситуации — увеличение сроков ремонта с 30 до 60 дней, рассказал «Парламентской газете» присутствовавший на обсуждении председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Детали в долгом ящике Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«С такой инициативой выступили сами автостраховщики. Нужно отметить, что эта мера, если ее введут, будет временной, она даст страховым компаниям чуть больше времени на подбор качественных запчастей, пока не будут окончательно налажены поставки, в том числе по параллельному импорту», — отметил он.

«Угоняли, чтобы разобрать на запчасти»

Еще одна инициатива страховщиков — разрешить ремонт по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями.

«С целью снижения напряженности ситуации с дефицитом запчастей (наиболее дефицитными являются фары и бампера) предлагаем рассмотреть вопрос о легализации существующей в ряде регионов практики использования при ремонте автомобилей бывших в употреблении запасных частей. Разумеется, при строгом соблюдении условия, что это никоим образом не будет влиять на безопасность автомобилей», — рассказали «Известиям» в РСА.

У этой меры есть противники, в числе которых ЦБ и Совет по правам человека (СПЧ). Главный вопрос — в качестве и безопасности запчастей с «пробегом».

По словам Анатолия Аксакова, необходим список разрешенных для использования при ремонте б/у деталей, которые «не влияют на ходовую часть, безопасность вождения и общее состояние транспортного средства». Член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предупреждает, что предложение страховщиков может повлиять на криминальную обстановку.

Детали в долгом ящике Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

«Мы изначально были категорически против. Помните, как в девяностые машины угоняли, чтобы разобрать на запчасти? Не исключаем, что нечто подобное будет происходить и сейчас», — отметил он.

Необязательное ОСАГО

В СПЧ также прошло обсуждение вопросов, связанных с ОСАГО. По итогам было предложено ввести хотя бы временный мораторий на обязательность оформления полиса. Таким образом водители сами выберут, покупать его или нет.

По материалам закрытого совещания в Госдуме будут подготовлены в течение 10 дней развернутые предложения, которые в дальнейшем рассмотрят более детально.

Без неустойки

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному относятся к заявленным идеям. Предложение страховщиков увеличить сроки восстановительного ремонта — это попытка оградить себя от претензий со стороны автомобилистов из-за длительного нахождения машины в автосервисе, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— По закону «О защите прав потребителей» за каждый день просрочки страховщику начисляется пеня в размере 1% от стоимости машины. Увеличив срок, отведенные на ремонт поврежденного в ДТП автомобиля, страховые компании тем самым избавляют себя от уплаты этой неустойки, — заявил он «Известиям».

Детали в долгом ящике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Существенно дешевле новых

Использование для ремонта автомобилей подержанных запчастей, по мнению Шапарина, приведет к резкому росту числа автоугонов. Преступники будут разбирать машины на детали и сбывать их через автосервисы, считает он.

— Принятие этого предложения превратит российскую систему автострахования в схему легализации запчастей с украденных автомобилей, — уверен вице-президент НАСа.

Поскольку подержанные запчасти существенно дешевле новых, возможность их использования, закрепленная в законодательстве, даст страховщикам основание для пересмотра ценовых справочников, на основе которых определяется размер компенсации по ОСАГО, добавил Шапарин. В результате и без того небольшие выплаты по «автогражданке» станут еще ниже, подчеркнул он.

По данным РСА, в сравнении с январем 2022 года средние цены в справочниках запчастей, которые используются для расчета возмещения по ОСАГО, уже увеличились примерно на 30%.

Детали в долгом ящике Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Крайняя мера

В сложившейся ситуации увеличение сроков восстановительного ремонта по ОСАГО вполне оправданно, считает заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин. Однако определенные ограничения все же должны быть, уверен он.

— Может возникнуть ситуация, что какая-то деталь не придет в автосервис и через 60 дней. Поэтому необходимо указать, что по согласованию с автовладельцем этот срок может быть увеличен в зависимости от сроков поставки той или иной запчасти. Но одновременно с этим следует обязательно прописать условие, при котором, если эта деталь есть в наличии или будет поставлена в более короткий срок, автосервис обязан приобрести ее у данного поставщика, — заявил он «Известиям».

Что касается использования подержанных деталей для ремонта, то, по мнению Белугина, необходимо с техническими специалистами подготовить перечень запчастей, которые могут быть установлены на автомобиль только новыми.