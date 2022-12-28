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На рынке отсутствует около 15-20% деталей для ремонта авто

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Christian Vorhofer
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На рынке отсутствует около 15–20% деталей, как в виде оригиналов, так и аналогов, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он уточнил: бывает, что не хватает какой-то одной запчасти, но машина не может из-за этого встать на ремонт.

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«Логистика улучшается, стали привозить уже больше запчастей, однако полного замещения поставок еще нет. Остается проблема создания запаса и ассортимента нужных деталей», — подчеркнул глава ВСС.

Поставки автозапчастей уже налаживаются через Китай, Арабские Эмираты и Турцию, отметил Евгений Уфимцев. Дополнительно запчасти также начали привозить через Казахстан и Индию. Поставки через третьи страны были и раньше, но в 2022 году значительно вырос поток, подчеркнул он.

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