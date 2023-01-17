Кошелек за жизнь и здоровье: ОСАГО ждет новая реформа

Существующие лимиты выплат по автогражданке не позволяют в полной мере компенсировать ущерб, причиненный в результате ДТП, а система ОСАГО нуждается в реформировании, считают эксперты страхового рынка. В Российском союзе автостраховщиков рассчитывают, что потолок компенсаций по ущербу жизни и здоровью, полученному в ДТП, будет поднят до конца года. Необходимо ли увеличивать лимит этих выплат по ОСАГО, выясняли «Известия».

Миллиарды на автогражданку

Согласно исследованию агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), до 2021 года объем выплат по ОСАГО, связанный с причинением ущерба жизни и здоровью в результате ДТП, составлял 8–9 млрд рублей ежегодно. В 2021-м выплаты снизились до 6,6 млрд рублей и продолжили уменьшаться.

По итогам 2022 года их объем равнялся 6,03 млрд рублей, поделились с «Известиями» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В организации не уточнили общий объем возмещений по автогражданке в прошлом году, однако по итогам девяти месяцев сумма выплат составила 113,7 млрд рублей.

Кошелек за жизнь и здоровье Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В НКР считают, что лимиты компенсаций в ОСАГО нуждаются в пересмотре, поскольку не позволяют в полной мере компенсировать ущерб, причиненный в результате ДТП.

«Лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью существенно отстают от размеров возмещений в других обязательных видах страхования. Суммы, не отвечающие справедливой оценке обществом, настраивают на недооценку человеческой жизни», — говорится в исследовании страхового рынка, подготовленном специалистами НКР.

В режиме ожидания

Около года назад Российский союз автостраховщиков анонсировал новую стадию реформирования системы ОСАГО. На первом этапе предполагалось как раз увеличить лимиты выплат по жизни и здоровью в четыре раза — с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей.

— Это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования, — отмечал возглавлявший в то время Российский союз автостраховщиков Игорь Юргенс.

В РСА подчеркнули, что к концу I квартала будет определена последовательность предложений по внесению изменений к закону об ОСАГО, а изменения будут приняты до конца 2023 года.

Кошелек за жизнь и здоровье Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Среди обсуждаемых инициатив — выравнивание выплат по жизни и здоровью в разных видах страхования, — сообщили в пресс-службе организации.

Эту информацию подтвердили в Государственной думе. Как рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, будет принят «в ближайшее время, возможно, уже в I квартале».

Полисы подорожают

По расчетам НКР, с увеличением лимита возмещения до 2 млн рублей совокупный объем выплат по ущербу жизни и здоровью увеличится до 24–27 млрд рублей в год. При этом стоимость полиса вырастет примерно на 10% (ориентировочно на 600–675 рублей), подсчитали в агентстве.

Пересмотр лимитов повлечет за собой необходимость корректировки страховых тарифов, подчеркивают в Центробанке.

— Решению этого вопроса должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Кошелек за жизнь и здоровье Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В ЦБ РФ напомнили, что ОСАГО — это страхование ответственности водителя и в случае ДТП выплаты получает не покупатель полиса, а пострадавший в аварии. Водители, которые опасаются, что страхового возмещения по ОСАГО не хватит для компенсации ущерба пострадавшему и им придется доплачивать из своего кармана, могут купить расширенную добровольную страховку (ДОСАГО), подчеркнули в Банке России.

Ранее ЦБ не поддержал инициативу страховщиков, предлагавших разрешить использовать для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей б/у запчасти. Регулятор отметил, что применение подержанных узлов и агрегатов не позволит обеспечить качественный ремонт машин, а «использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах».

Пока без «железа»

С позицией Центробанка относительно увеличения лимита выплат по жизни и здоровью согласен председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, их можно увеличить только в том случае, если это не отразится на стоимости полиса.

— Те, кто считает, что действующих лимитов недостаточно, могут приобрести страховку с расширенным покрытием, — полагает Похмелкин.

Кошелек за жизнь и здоровье Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Он напомнил, что по ОСАГО покрывается только вред, причиненный жизни и здоровью, который по тем или иным причинам не может быть компенсирован за счет полиса ОМС — обязательного медицинского страхования.

Доля выплат по этим видам ущерба в общем объеме выплат по автогражданке минимальна, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью не что иное, как попытка оправдать увеличение тарифов на страховку. Аварий, в которых погибли и пострадали люди и при которых страховщикам приходится компенсировать расходы на лечение пострадавших, существенно меньше, чем ДТП, в которых пострадало только «железо». Поэтому для автомобилистов более актуальной была бы возможность увеличения потолка компенсации за разбитый автомобиль. Однако пока об этом речи не ведется, — заявил «Известиям» Шапарин.