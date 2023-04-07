Бонус без малуса: безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО. Инициативу на тематической встрече в Совфеде представил Общественный совет по развитию такси, узнали «Известия». Проект о субсидировании покупки полиса направлял в феврале в кабмин и аналитический центр при правительстве . Сегодня страховщики неохотно оформляют документы для перевозчиков из-за высокого риска их аварийности. А таксопарки зачастую и сами отказываются от покупки полисов, которые обходятся в четыре раза дороже, чем для легковых автомобилей граждан.

Автогражданка для такси

Общественный совет по развитию такси предложил ввести компенсацию покупки полиса ОСАГО для перевозчиков. Такую инициативу высказал представитель совета на недавнем совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Речь идет о возврате части средств владельцу автомобиля такси по итогу страхового периода, если он не нарушал требований таксомоторного законодательства, то есть принятого в декабре 2022 года закона о такси (основные его нормы начнут действовать в сентябре 2023-го).

В феврале похожую инициативу кабмину представлял и аналитический центр при правительстве, рассказал источник «Известий», близкий к правительству. Там речь шла о компенсации части стоимости полиса за счет средств региональных бюджетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также о бщественный совет на встрече в Совфеде предложил ввести краткосрочное ОСАГО для такси — на срок от одних суток. Это упростит процесс страхования для самозанятых , считают в организации. На данный момент договор по общему правилу заключается на год .

Цель инициатив — расширить покрытие ОСАГО в сфере такси . По данным аналитического центра при правительстве, сейчас не более 35% машин перевозчиков обеспечены этой страховкой, а количество заключаемых договоров по автогражданке в такси в 2022 году снизилось на 2,4% по сравнению с 2021-м . Аналитики центра прогнозируют снижение числа легальных перевозчиков до трех раз к 1 сентября 2023-го «из-за невозможности оформления полиса ОСАГО в такси».

В Минтрансе и Минэкономразвития отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в правительство.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор получает единичные жалобы на отказы владельцам такси в продаже ОСАГО . При этом Центробанк не возражает против сокращения минимально допустимого периода использования автомобиля в рамках ОСАГО для перевозчиков. При этом должен сохраняться принцип индивидуализации тарифа и без риска для финансовой устойчивости страховщиков .

Страховщики против возвратов

Участники рынка страхования ожидаемо выступили против указанных предложений . Инициатива возвращать часть взносов по ОСАГО за безаварийную езду противоречит сути страхования , подчеркнул в беседе с «Известиями» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он пояснил: клиент платит за риск наступления страхового случая , который оценивается на стадии заключения договора. Для учета вождения без нарушений и ДТП используется коэффициент бонус-малус (КБМ), поэтому безаварийные водители и так платят за полис меньше .

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сокращение срока страховки до одного дня не сделает ее более доступной , уверен президент РСА. Цена такого полиса не станет в 365 раз ниже классической, так как есть административные расходы на заключение договора, и они будут одинаковы вне зависимости от срока действия покрытия. Кроме того, краткосрочные полисы убыточнее , добавил Евгений Уфимцев.

Введение суточных полисов также увеличивает риски мошенничества, поскольку повышается соблазн оформить страховку на день после ДТП , отметили в СК «МАКС». «Известия» запросили 17 крупных страховых компаний.

Споры об аварийности

Организации отказывают в оформлении автогражданки для такси из-за высокой убыточности этого сегмента , объясняет эксперт АКРА Алла Борисова. Причем законных оснований у них нет, но они прибегают к уловкам.

— Некоторые страховые рассматривают заявление месяц, говорят о нехватке определенных бумаг с последующим рассмотрением заявки еще на месяц или предлагают осмотреть автомобиль лишь в одном пункте далеко за городом , — рассказала представитель People&People (управляет брендами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина.

По данным ЦБ, убыточность в сегменте такси в семь раз выше, чем в сегменте личных машин. Стоимость же полиса ОСАГО для перевозчиков всего в четыре раза дороже , чем для автомобилей граждан, добавили там.

Высокую убыточность страховщики объясняют повышенной аварийностью . Средняя частота ДТП у такси в семь раз выше, чем у владельцев легковых авто , считает Евгений Уфимцев. Это связано с тем, что средний пробег такси в год в шесть-семь раз больше, чем у обычных машин, отметили в «Росгосстрахе».

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Транспортники же не согласны с такими оценками . В агрегаторе по заказам такси «Максим» отметили, что в России ни у кого нет объективной статистики об аварийности этих машин .

— Страховые оценивают очень узкий и не показательный сегмент рынка. В их поле зрения попадают лишь водители, арендующие авто у таксопарков. Географически это Москва и еще несколько крупных городов , где такие парки еще существуют и предоставляют машины любым физлицам, желающим работать в такси, — отметил представитель сервиса Павел Стенников.

В масштабах же страны это не более 5% водителей такси . То есть 95% рынка перевозчиков не участвует в формировании статистики аварийности у страховых компаний и МВД.

По данным «Максим», доля ДТП с пострадавшими в годовом объеме поездок по заказам составляет всего 0,00002% — это буквально единичные случаи . В других агрегаторах не предоставили свои оценки аварийности.

По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислава Швагеруса, МВД учитывает только те аварии, при которых есть пострадавшие . Страховщики же в принципе руководствуются не госстатистикой Министерства внутренних дел, а собственными данными об обращениях в компании при любых ДТП (включая царапины) . Поэтому оценки аварийности так расходятся , объяснил эксперт.

По данным МВД, за девять месяцев 2022 года по вине водителей такси совершено 1528 ДТП — это всего 1,9% от общего числа аварий . В них погибли 57 человек, ранены — 1934.

Но Станислав Швагерус подчеркивает: аварийность легковых такси в любой стране всегда выше, чем обычного автомобиля . По его мнению, административных способов решения проблемы покрытия ОСАГО для перевозчиков не существует, но наиболее адекватной мерой могло бы стать субсидирование части страховой премии . Однако это упирается в вопросы финансирования — в региональных бюджетах на это денег нет.