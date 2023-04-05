Взялись за старое: в Совете Федерации обсудили проблемы ОСАГО

Использование восстановленных запчастей при ремонте поврежденного в ДТП автомобиля в рамках ОСАГО возможно только при гарантии безопасности таких деталей. При этом штраф за отсутствие страховки следует увеличить и контролировать ее наличие с использованием камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. К такому выводу пришли участники прошедшего в Совете Федерации совещания, посвященного совершенствованию системы ОСАГО. Подробности — в материале «Известий».

Усилить ответственность

В июле закон «Об ОСАГО» отметит свой 20-летний юбилей. При этом, как завил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, «за 20 лет так и не удалось найти идеальную форму ОСАГО». По его словам, из-за небольшого штрафа в размере 800 рублей за отсутствие полиса, у ряда автомобилистов велик соблазн вообще не оформлять страховку. Ситуацию усугубляет сокращение численности инспекторов ДПС, в результате которого ослаб контроль за таким водителями, подчеркнул сенатор.

По его словам, необходимо обеспечить неотвратимость наказания за данное нарушение. Ключевая роль в этом должна быть отведена камерам фото-видеофиксации, считает Кутепов.

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С ним согласен заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Однако он подчеркнул, что отсутствие полиса ОСАГО является длящимся нарушением. Поэтому если штраф за это будет приходить водителю с каждой камеры, то ответственность за нарушение можно оставить на нынешнем уровне , считает он.

— Проехал водитель, например, от Москвы до Рязани и «нащелкал» штрафов на сумму больше, чем стоимость полиса, — заявил Моисеев.

Однако такой подход замминистра финансов считает неправильным. По его словам, при переходе на контроль за наличием полиса ОСАГО при помощи камер, штраф должен приходить водителю не чаще, чем раз в сутки. Но в этом случае, санкция за отсутствие страховки «должна быть экономически оправданной», подчеркнул он.

— Думаю, что за отсутствие полиса ОСАГО штраф должен быть не менее 5 тыс. рублей, — заявил Алексей Моисеев. Он также отметил, что имеет смысл «подумать над дифференциацией ответственности за это нарушение для физических и юридических лиц». В конце прошлого года с инициативой об ужесточении ответственности для водителей, не оформляющих страховку, выступили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В ГИБДД к предложению об увеличении штрафов за отсутствие страховки относятся сдержано . Участвовавший в совещании заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД России по Республике Татарстан Айрат Самигуллин на вопрос о необходимости ужесточения ответственности за данное нарушение заявил, что «не было ни одного ДТП, которое произошло по причине отсутствия у водителя полиса ОСАГО».

При этом, как ранее сообщали «Известия», руководство российской Госавтоинспекции считает нецелесообразным контроль за наличием полиса ОСАГО при постановке транспортного средства на учет и предлагает отказаться от обязательного наличия полиса при регистрации автомобилей.

Камерам быть

Страховые компании и МВД согласовали совместную работу информационных баз, необходимых для возможности оформления штрафа за отсутствие страховки на основе данных с камер, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он заверил, что до конца года система проверки полисов при помощи камер будет запущена.

— Рассчитываем, что этот механизм заработает уже в этом году, сейчас идут последние доработки системы, — заявил президент РСА.

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По его словам, первое время при помощи камер штраф за отсутствие страховки будет вписываться только водителям, совершившим другое нарушение. Например, превысившим скорость, нарушившим требование дорожной разметки и т.д. При этом автомобилисты, не оформившие страховку, будут получать за это штраф с камер не чаще одного раз в день, подчеркнул Евгений Уфимцев.

Волна недовольства

Из-за постоянного роста стоимости страховки и занижения размеров выплат на рынке ОСАГО сформировались своеобразные «ножницы». В результате значительная часть водителей просто перестала оформлять страховку, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— Есть примеры того, как в прошлом году для «безаварийных» водителей из-за расширения тарифного коридора стоимость полиса выросла сразу на треть. А для автомобилиста, попавшего в одно ДТП, страховка стала дороже почти в три раза — с 13 до 37 тыс. рублей. Естественно, что в этом случае водители просто не будут ее оформлять, — отметил он.

Ситуацию усугубляет и неадекватный размер компенсаций за поврежденный в аварии автомобиль, считает эксперт. По его данным, стоимость передней фары Lada Vesta, отраженная в ценовых справочниках РСА, которые используются при расчете размера компенсации, составляет 13,4 тыс. рублей, в то время как ее реальная стоимость в популярном интернет-магазине запчастей — 19,2 тыс. рублей. Несоответствующими рыночным реалиям он называет и отраженные в этих справочниках расценки на услуги техцентров по ремонту машин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Например, для автомобилей Lada стоимость нормо-часа в Москве, согласно этим справочникам, составляет 790 рублей, а для Porsche — 1045 рублей. Заявленный нормо-час для моделей премиального бренда Genesis и вовсе смехотворен — 645 рублей. Очевидно, что по таким расценкам ремонтировать машины никто не собирается: основная цель — занизить выплаты, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

Данные самих страховых компаний свидетельствуют о том, что в ряде регионов доля водителей, которые управляют машиной без ОСАГО составляет 50–60%, отмечает вице-президент НАС. В первую очередь речь идет о Дальнем Востоке и Северном Кавказе, уточняет он. Повышение штрафов за отсутствие страховки может привести к резком росту социальной напряженности в этих регионах, где уже раньше были митинги автовладельцев, полагает он.

Ремонт старыми деталями

Из-за дефицита запчастей, вызванного уходом из России в прошлом году ряда автопроизводителей и крупных поставщиков деталей, у страховых компаний возникли серьезные сложности с восстановительным ремонтом машин, попавших в ДТП. В итоге, страховщики практически перестали выдавать направления в техцентры, предпочитая просто перечислять пострадавшим деньги. По данным Центробанка, в прошлом году доля машин, отремонтированных по направлению страховых компаний, составила только 5%.

Чтобы решить проблему с дефицитом комплектующих, страховщики в 2022 году предложили разрешить использовать при ремонте поврежденных автомобилей б/у запчасти. Год назад Центробанк выступил против этой инициативы. Теперь регулятор уже не столь категоричен в этом вопросе.

— Мы готовы допустить использование восстановленных запчастей для восстановительного ремонта, но только после оценки воздействия этого решения на безопасность дорожного движения, — заявил на совещании в Совете Федерации и.о. директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. По его словам, ключевым в этом вопросе должно быть мнение Минтранса и Минпромторга.

Чтобы гарантировать безопасность таких деталей, необходимо определить перечень запчастей, которые можно использовать вторично, установить список подержанных узлов и агрегатов, которые прямо запрещено использовать при ремонте по ОСАГО, а также разработать критерии и соответствующую процедуру оценки запчастей установленным требованиям , считает Антон Шапарин.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Для этого придется вносить серьезные коррективы в технический регламент «О безопасности транспортных средств», — подчеркнул он. Кроме того, использование старых запчастей приведет к резкому росту числа автоугонов и «легализации сбыта криминальных деталей при восстановительном ремонте по ОСАГО», считает Шапарин.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в ходе совещания отметил, что «на сегодняшний день в Техрегламенте нет ограничений на ремонт восстановленными запчастями при соблюдении требований безопасности». Он также подчеркнул, что со всеми автопроизводителями, ушедшими с российского рынка, есть договоренности о поставках запчастей для обслуживания их моделей.

— Вопрос с поставками запчастей решается в том числе за счет параллельного импорта. Кроме того, идет процесс наращивания собственного производства автокомплектующих, в том числе и для вторичного рынка. Конечно, это не мгновенный процесс — результат будет виден по мере запуска новых производств, — подчеркнул Альберт Каримов.

Время — деньги

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, из-за сложностей в поставках деталей, многие техцентры не в состоянии уложиться в 30 дней, предусмотренных законодательством на восстановление поврежденного автомобиля в рамках ОСАГО. При этом за нарушение установленных сроков, им грозит пени в размере 1% от стоимости машины за каждый день просрочки. Поэтому страховщики считают необходимым увеличить время, отведенное на ремонт машины в два раза — до 60 суток.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, решить эту проблему можно разделением сроков поставки необходимых деталей и сроков самого ремонта.

— Время, которое необходимо для ремонта машины, абсолютно не изменилось. А вот поставка необходимых деталей в нынешних условиях нередко затягивается. Имеет смысл не учитывать время, в течение которого запчасть идет в Россию, и начинать отсчет установленных сроков с того момента, как она появилась в техцентре, — предложил он.