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ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

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Банк России выступил против использования бывших в употреблении (б/у) комплектующих при ремонте автомобиля по полису обязательной автогражданки (ОСАГО) из-за отсутствия их сертификации. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ во вторник, 12 апреля.

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«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

В Центробанке отметили, что критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, для точной диагностики нужно проведение отдельной экспертизы по каждой детали, и в существующих условиях обеспечить качественный ремонт невозможно.

«Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», — говорится в пресс-релизе.

Накануне сообщалось, что в Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО. А также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

Использование китайских аналогов запчастей уже разрешено, однако ремонт деталями, бывшими в употреблении, требует более глубокого изучения, так как критерии их качества не определены. К тому же высоки риски новой поломки авто, причем в худшем случае — с ДТП, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Подорожание деталей и перебои с поставками будут увеличивать убыточность моторного страхования, подталкивая страховщиков поднимать цены по таким полисам, сообщает телеканал «360». Однако важно не допустить неполноценного или опасного ремонта с деталями неудовлетворительного качества, отметили в Минфине.

Крупнейшие страховщики поддержали использование подержанных деталей в ремонте по ОСАГО. Сейчас нарушены логистические цепочки из-за санкций. Сроки поставки деталей остаются неопределенными, поэтому такую временную меру стоит разрешить, считает руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

На текущий момент возможен дефицит некоторых запчастей, поэтому предложенное нововведение необходимо, уверен исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. При этом, по его мнению, клиенту стоит дать выбор формы возмещения, а на ремонт б/у запчастями сделать гарантию.

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