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При ремонте по ОСАГО могут разрешить использование б/у запчастей

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В Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование бывших в употреблении (б/у) деталей при ремонте по полису обязательной автогражданки (ОСАГО). А также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

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Использование китайских аналогов запчастей уже разрешено, однако ремонт деталями, бывшими в употреблении, требует более глубокого изучения, так как критерии их качества не определены. К тому же высоки риски новой поломки авто, причем в худшем случае — с ДТП, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Подорожание деталей и перебои с поставками будут увеличивать убыточность моторного страхования, подталкивая страховщиков поднимать цены по таким полисам. Однако важно не допустить неполноценного или опасного ремонта с деталями неудовлетворительного качества, отметили в Минфине.

Крупнейшие страховщики поддержали использование подержанных деталей в ремонте по ОСАГО. Сейчас нарушены логистические цепочки из-за санкций. Сроки поставки деталей остаются неопределенными, поэтому такую временную меру стоит разрешить, считает руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

На текущий момент возможен дефицит некоторых запчастей, поэтому предложенное нововведение необходимо, уверен исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. При этом, по его мнению, клиенту стоит дать выбор формы возмещения, а на ремонт б/у запчастями сделать гарантию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Поддержанный рынок: в ремонте по ОСАГО могут разрешить б/у запчасти»

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