Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Самарой

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом на трассе Самара — Волгоград в Самарской области. Пострадали семь человек, сообщила в пятницу, 5 мая, пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля Chevrolet Lacetti. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу междугороднему микроавтобусу Ford Transit с пассажирами, который двигался по главной автодороге.

В полиции сообщают, что за медицинской помощью обратились семь человек.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы устанавливают и опрашивают очевидцев, а также проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Днем ранее трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму. На трассе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Huyndai Solaris. В результате оба транспортных средства слетели в кювет. В автобусе в это время находились шестеро детей и водитель. Два 12-летних мальчика и девочка 13 лет получили травмы. Также пострадали пассажиры легковушки. Госпитализация никому из них не потребовалась.