Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

На трассе в Крыму у стелы с надписью «Артек» слетели в кювет микроавтобус Renault и легковой автомобиль Huyndai Solaris. Об этом 4 мая сообщил источник «Известий».

Известно, что в автобусе находились шестеро детей и водитель. Среди них пострадали трое несовершеннолетних: два 12-летних мальчика и девочка 13 лет. Дети были на месте осмотрены врачами и после оказания помощи отпущены. Госпитализация не потребовалась.

Также есть пострадавшие среди пассажиров легковушки.

«Дети из Ялты, не туристы, ехали в школу. В Huyndai Solaris трое взрослых пострадали. Предварительно, тяжелые, уехали в ливадийскую больницу», — сообщил источник.

26 апреля пять человек, в том числе двое детей, погибли в серьезном ДТП в Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.