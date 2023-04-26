Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области. Об этом 26 апреля заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня в Иркутском районе на территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое — дети», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Кроме того, Кобзев упомянул о том, что в регионе крайне неблагоприятная для автомобилистов погода. Дорожную ситуацию осложняет снег.

«В этих условиях призываю вас быть предельно аккуратными и соблюдать все предписанные правила поведения на дороге. Это, прежде всего, правильный выбор дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Избегайте резких маневров на дороге», — добавил он.

Ранее в этот же день два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области, три человека погибли.