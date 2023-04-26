В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области, три человека погибли. Об этом 26 апреля сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

«На федеральной автодороге М-7 (488-й км) произошло ДТП <...> Погибли три человека, из них один ребенок. Четверо пострадавших доставлены в приемный покой Лысковской ЦРБ», — сказал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что все пострадавшие в тяжелом состоянии.

В начале апреля две женщины и ребенок пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.