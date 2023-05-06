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Пятеро человек пострадали в массовом ДТП в Симферополе

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Фото: Пресс-служба МВД Крыма
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В Симферополе около торгового центра «Меганом» вечером 5 мая водитель иномарки устроил массовое ДТП с восемью автомобилями. В результате аварии есть пятеро пострадавших, о чем сообщила пресс-служба МВД Крыма в своем Telegram-канале.

«Около 21.30 водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, совершил столкновение еще с восемью автомобилями», — говорится в заявлении ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее в этот же день стало известно о гибели 15 человек в ДТП с микроавтобусом в Севастополе. Водитель автомобиля Mazda при перестроении не выдержал безопасный интервал и столкнулся с двигавшимся впереди маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz.

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