Широко известное высказывание Аристотеля в приложении к дорожному движению нуждается в некотором дополнении. Движение — жизнь только при том условии, что все движутся по правилам. Если правила грубо нарушаются, запускается обратный процесс. Динамику этого процесса отражает статистика смертности на дорогах. О том, какие ошибки участников дорожного движения приводят к ДТП с тяжелыми последствиями, — в материале «Известий».

Важные цифры

В прошлом году, согласно данным официальной статистики аварийности, на российских дорогах зарегистрировано 126,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В сравнении с 2021-м количество автоаварий снизилось на 5%. Жертвами происшествий на дорогах стали 14 712 человек (снижение на 4,7%), еще 159 635 человек получили различные травмы.

В Госавтоинспекции отмечают, что аварийность на российских дорогах снижается на протяжении последних десяти лет. Во многом такая позитивная динамика обеспечивается мероприятиями, проводимыми в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это и улучшение качества самих трасс, и появление современных технических средств, повышающих безопасность водителей, пешеходов и пассажиров, а также оптимизация самой организации дорожного движения.

Подтверждено цифрами: в 2012 году было зафиксировано более 203 тыс. ДТП, в которых погибли почти 28 тыс. человек и более 258 тыс. получили ранения. Несложно подсчитать, что за прошедшее десятилетие количество аварий сократилось почти на 60%, а число погибших в них людей — почти вдвое. И это при том, что количество автомобилей на дорогах за то же время увеличилось почти на 9 млн.

— Статистика свидетельствует об эффективности проделанной работы. Но не менее важен анализ данных аварийности. Именно он позволяет выявить болевые точки и целенаправленно воздействовать на них, — отмечает старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковник полиции Антон Белан.

Найти и обезвредить

В абсолютном большинстве случаев к ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями, приводит несоблюдение правил дорожного движения водителями, свидетельствует статистика. В прошлом году по вине таких нарушителей произошло 108,5 тыс. ДТП. Одни нарушали неосознанно — по причине водительской неграмотности, другие преступали закон сознательно — по причине низкого уровня культуры, подчеркивают в Госавтоинспекции. Поэтому там считают, что ключевым направлением в борьбе с аварийностью является просветительская и информационно-пропагандистская работа.

Например, по данным официальной статистики аварийности, самым распространенным видом ДТП являются столкновения транспортных средств. В прошлом году было зафиксировано почти 56 тыс. таких происшествий, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. Нередко к таким автоавариям приводят нарушения правил проезда перекрестков — по этой причине происходит каждое пятое ДТП.

В ответ в июне прошлого года российская Госавтоинспекция совместно с Минтрансом и Минпросвещения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запустила общероссийскую социальную кампанию «Расставь приоритеты!». Участникам дорожного движения разъясняли вопросы обеспечения безопасности при проезде перекрестков. И уже к октябрю количество ДТП на пересечениях дорог уменьшилось на 8,2%, а число погибших и пострадавших в них — на 15,5 и 6,7% соответственно.

Другой пример — ДТП по причине нарушения правил обгона. Как правило, они связаны с выездами на полосу встречного движения и лобовыми столкновениями. Именно этот вид ДТП характеризуется самыми тяжелыми последствиями. Обустройство дорог разделительными барьерами и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику этих нарушений, привели к снижению количества таких автоаварий в прошлом году на 9,2%.

Из всех факторов риска, влияющих на тяжесть последствий ДТП, самый главный — скорость. Чем она выше, тем дороже обходится любая ошибка водителя. Поэтому превышать установленные ограничения недопустимо. Безусловно, камеры фотовидеофиксации — действенное средство в борьбе с лихачами. Все-таки в большинстве случаев водители, зная, что участок дороги контролируется автоматическим радаром и наказание неотвратимо, стараются соблюдать установленный скоростной режим.

Довольно эффективным способом, заставляющим автомобилистов убрать ногу с педали акселератора, оказались «шериф-балки», которые имитируют работу проблесковых маячков патрульного автомобиля ДПС. В первую очередь их устанавливают для привлечения внимания водителей перед пешеходными переходами, крутыми поворотами и другими потенциально опасными участками дорог, где превышение скорости может привести к ДТП. В результате комплекса мер по профилактике нарушений скоростного режима за прошлый год количество дорожно-транспортных происшествий по этой причине сократилось на 19,1%.

Ну и, конечно, воздействие словом. Госавтоинспекция задействует самые различные каналы информации, для того чтобы рассказать о том, почему так важно выбирать безопасный скоростной режим в соответствии с конкретными условиями движения и ни в коем случае не превышать установленных ограничений.

Трезвый подход

Несмотря на существенное снижение так называемых пьяных ДТП (за прошлый год их стало меньше на 8,3% — 11 729 происшествий), управление транспортным средством в состоянии опьянения всё еще остается серьезной проблемой, признают в Госавтоинспекции. Одним из эффективных методов борьбы с нарушителями в ведомстве считают так называемые сплошные проверки, когда наряды ДПС останавливают все проезжающие машины и проверяют состояние водителей. Примечательно, что о таких рейдах дорожные полицейские объявляют заранее.

— Смысл в том, чтобы человек вообще отказался от поездки после употребления алкоголя. Это в первую очередь профилактическая, а не карательная мера, — подчеркивает представитель ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции отводят особую роль в борьбе с пьянством за рулем самим участникам дорожного движения. Ведется активная работа с населением по формированию устойчивого негативного отношения к случаям нетрезвого вождения. Результаты этой работы обнадеживают. Достаточно сказать, что треть водителей в состоянии опьянения задерживаются по отработке сигналов от граждан.

Пешеходы в зоне риска

Наезды на пешеходов, к сожалению, также являются одним из самых распространенных видов ДТП. За прошлый год в России произошло более 34,6 тыс. таких автоаварий (–3% по сравнению с 2021-м), в которых более 3,5 тыс. человек погибли (–6,3%) и почти 33,3 тыс. получили травмы. Примерно треть происшествий произошла из-за безответственного поведения самих пешеходов, отмечают в Госавтоинспекции. Это и грубые нарушения ПДД (переход улицы на красный сигнал светофора, выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода), и безрассудное отношение к собственной безопасности (отсутствие световозвращающих элементов на одежде, наушники и капюшоны, неснятые при переходе, и пр.).

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет обустройство современной инфраструктуры для пешеходов: строительство новых переходов, оснащение имеющихся переходов подсветкой, установка заграждений, предотвращающих выход людей на проезжую часть в неположенных местах, и т.д.

Не менее важную роль в снижении количества ДТП с участием пешеходов играет активная просветительская работа среди этой категории участников движения, подчеркивают в Госавтоинспекции. Диапазон — от масштабных социальных кампаний, направленных на привлечение внимания к проблемам безопасности пешеходов и пропаганду ответственного отношения к ПДД, до повседневной работы автоинспекторов с самыми уязвимыми участниками дорожного движения — детьми.

Осознанный выбор

Ежегодно Госавтоинспекция совместно с другими министерствами и ведомствами проводит более 30 тыс. различных профилактических и просветительских мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах, снижение количества ДТП и тяжести их последствий. Это один из самых действенных способов воспитания грамотных и ответственных участников дорожного движения, считают в Госавтоинспекции. «Какова бы ни была причина ДТП, пусковым механизмом почти всегда выступает человеческий фактор — безрассудство, агрессия, пренебрежительное отношение к закону и другим участникам дорожного движения, — отметили в ведомстве. — Поэтому изменение поведенческих установок — важнейшее условие обеспечения безопасности на дорогах. Это очень непростая работа. И мгновенного результата здесь быть не может. Но она движется. А движение — это жизнь».