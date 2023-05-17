Лихие рулевые: в России растет число нарушений ПДД

В России растет количество нарушений ПДД: в прошлом году их стало больше на 11,5%. 90% штрафов выписано на основе данных, полученных с комплексов фото- и видеофиксации. При этом доля правонарушений, выявляемых сотрудниками Госавтоинспекции, сокращается. Увеличение числа зафиксированных нарушений связано с ростом числа камер на дорогах и расширением их функционала, считают эксперты. Подробности в материале «Известий».

Больше штрафов

По итогам прошлого года в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД. Это на 11,5 % больше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). 183,6 млн административных дел (90%), связанных с нарушениями ПДД, были составлены на основе данных с камер фото- и видеофиксации. По данным НИЦ ГИБДД, количество стационарных комплексов в прошлом году увеличилось на 21% (до 23,8 тыс. штук), а вот число передвижных камер, напротив, сократилось на 5,7% (3,2 тыс. штук).

Самым распространенным нарушением, выявленными при помощи дорожных камер, стало несоблюдение скоростного режима — более 150 млн эпизодов (72,7% от всех нарушений). При этом в подавляющем большинстве случаев (95,3%) речь шла о превышении скорости на 20–40 км/ч. Вторым по «популярности» нарушением (более 17 млн фактов) является несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (9,6%). Проезд на красный свет, а также выезд за стоп-линию в прошлом году камеры зафиксировали 5,4 млн раз (2,9% нарушений).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции на нарушителей было оформлено 20,5 млн материалов. Самым массовым проступком (почти 3 млн эпизодов), который в прошлом году был выявлен дорожными полицейскими, является нарушение правил применения ремня безопасности или мотошлема. Инспекторы ДПС в прошлом году составили 2,8 млн материалов на водителей, которые управляли транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. В 2 млн случаях речь шла об отсутствии у водителя полиса ОСАГО.

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ отмечают снижение числа водителей, севших за руль с признаками опьянения. В прошлом году было зафиксировано 478 тыс. таких нарушителей (в статистику входят как лица, у которых установлено состояние опьянения, так и те, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования), в то время как в 2021 году их было почти 486 тыс.

Также отмечается небольшое (–0,8%) снижение количества выездов на встречную полосу (почти 679 тыс. фактов). В НЦ БДД подчеркивают, что, несмотря на общую тенденцию к росту повторных нарушений, число повторных въездов на встречную полосу также уменьшилось (–6,3%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Указанная динамика может быть также обусловлена введением с 10 января 2022 года уголовной ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС, в том числе по фактам противоправного выезда на полосу встречного движения (ст. 264.2 УК РФ)», — говорится в отчете.

В отношении нарушивших ПДД пешеходов было возбуждено 1,48 млн дел об административных правонарушениях (–3,5%), пассажиры получили почти 250 тыс. постановлений, а велосипедисты, водители СИМ и иные лица, участвующие в дорожном движении, — 75,7 тыс. постановлений. В отношении должностных лиц было возбуждено 115 тыс. дел, связанных с нарушениями ПДД, а в отношении юрлиц — 84,6 тыс. дел.

Платите со скидкой

В прошлом году участники дорожного движения заплатили в виде штрафов более 94 млрд рублей. Как следует из отчета, 9 из 10 штрафов оплачиваются нарушителями в течение 20 дней с момента получения соответствующего постановления. Это связано с 50-процентной скидкой, которая в этом случае по закону положена нарушителю ПДД, отмечают в Научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ.

Санкция в виде предупреждения стала вторым по количеству вынесенных решений видом наказания (530 тыс. постановлений, снижение на 9,9% к 2021 году). Чаще всего такие решения выносились в отношении пешеходов (58,3%). На водителей, получивших предупреждение, приходится 32,2% таких протоколов, а на пассажиров — 9,1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По решению суда в прошлом году водительских удостоверений лишилось более 364 тыс. автомобилистов, нарушивших ПДД (+1,3% к 2021 году). Чаще всего водители расставались с правами за управление автомобилем в нетрезвом виде (45,7%) и отказ от медицинского освидетельствования (32,3%). Оставшиеся 22% связаны с оставлением места ДТП, выездом на встречную полосу, управлением ТС без номеров либо с видоизмененными госзнаками, а также на случаи употребления алкоголя после аварии.

Административный арест на срок до 15 суток в качестве наказания за нарушения ПДД в 2022 году применялся 145 тыс. раз. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Больше нарушений, но не нарушителей

Опрошенные «Известиям» эксперты считают, что рост числа нарушений ПДД связан не с увеличением количества самих нарушителей, а с тем, что на дорогах становится всё больше автоматических камер. Соответственно, в их поле зрения попадет больше правонарушений.

— Очевидно, что чем больше появляется камер и чем шире становится их функционал, тем больше и нарушений они будут фиксировать. При этом именно их наличие на дорогах дисциплинирует водителей. Человек понимает, что каждый километр, который он проехал с нарушением, может крепко ударить по карману. В целом рост числа нарушений говорит не о том, что у нас стало больше безграмотных водителей, а о том, что власти стали больше уделять внимание безопасности на дороге, — заявил «Известиям» автоэксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Он считает, что участники движения стали более ответственными за счет профилактических рейдов, которые регулярно проводит Госавтоинспекция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Число камер на дорогах будет расти и дальше, а значит, будет увеличиваться и количество выявленных нарушений ПДД , уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— В нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено дальнейшее развития систем фото- и видеофиксации. В ряде регионов их число действительно недостаточно: об этом можно судить по чатам, в которых владельцы спорткаров обсуждают, где можно «погонять» без риска получить штраф. Именно там камеры необходимы в первую очередь, — отмечает он.

Камеры не панацея

Анализ штрафов, выписанных за нарушения ПДД, показывают серьезную диспропорцию в отношении административных материалов, составленных в отношении пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ, которые не попадают в объективы камер фото- и видеофиксации , отмечает Антон Шапарин.

— Очевидно, что статистика не отражает реального положения в отношении этих участников дорожного движения. Число нарушений, допущенных ими, гораздо выше. Однако зафиксировать их может только инспектор ДПС, камеры тут бессильны, — подчеркивает он.

По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, на привлечение к ответственности пешехода или велосипедиста у автоинспекторов уходит больше времени, чем на аналогичную работу с водителем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У пешехода или велосипедиста может и не быть при себе документов. В этом случае, чтобы составить на него протокол, инспекторам ДПС сначала нужно установить его личность. Это занимает определенное время, — отмечает он.

В такой ситуации автоинспектору проще провести с нарушителем профилактическую беседу, чем тратить несколько часов на оформление протокола, считает юрист. Это также является одной из причин относительно небольшого количества материалов, составленных на пешеходов и велосипедистов, полагает Сергей Радько.

Комплексы фото- и видеофиксации не могут заменить сотрудников Госавтоинспекции , считает Виктор Кондрашин. По его мнению, напротив, необходимо увеличивать роль автоинспекторов, поскольку только они, остановив нарушителя, могут объяснить, в чем именно нарушение и как можно было его избежать.