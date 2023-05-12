Экс-футболист «Спартака» Каракин умер после аварии на уличных гонках

Бывший футболист «Спартака» Александр Каракин разбился в аварии после участия в уличных гонках в Московской области. Он скончался в больнице, сообщил источник «Известий» в пятницу, 12 мая.

ДТП произошло минувшей ночью на 30-м км Минского шоссе в сторону Москвы. По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением, и его Nissan GTR врезался в отбойник. Водитель не был пристегнут.

Каракина доставили в Одинцовскую областную больницу с переломами черепа, ребер и ноги. От полученных травм мужчина скончался.

По словам собеседника «Известий», спортсмен мог потерять управление из-за неправильно подобранной резины.

Известно, что к моменту аварии гонки уже закончились, участники разъезжались по домам, но всё еще ехали быстро. Автомобиль футболиста начал крутиться и несколько раз ударился об отбойник.

В Сети также появились кадры уличных гонок, подобных тем, в которых участвовал Каракин. На них видно, что машины за считаные секунды разгоняются до огромной скорости.

Ранее, 11 мая, машина с людьми утонула в пруду в Красноярском крае, погибли водитель и четверо пассажиров. По данным региональной прокуратуры, причиной этой аварии могло стать превышение скорости.