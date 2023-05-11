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Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края: причиной ДТП с пятью погибшими могло стать превышение скорости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Причиной аварии в Красноярском крае, в которой погибли пять человек, могло стать превышение скорости. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания», — говорится в публикации.

На данный момент выясняются точные причины произошедшего.

Кроме того, было установлено, что среди погибших было четверо мужчин, которые учились в Шушенском сельскохозяйственном колледже. Еще одна погибшая, 18-летняя девушка, ранее там обучалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Прокуратура поставила расследование данного дела на контроль.

Ранее в этот день белый автомобиль Toyota был обнаружен в пруду на четвертом километре автодороги с. Каптырево – с. Субботино. Четверо пассажиров и водитель погибли. Также на дороге были заметны следы заноса.

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