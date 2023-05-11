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Пять человек погибли в результате ДТП в Красноярском крае

Автомобиль упал с обрыва в воду в Красноярском крае, пять человек погибли
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Фото: МВД России
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Машина с людьми утонула в пруду в Красноярском крае, погибли водитель и четверо пассажиров. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что автомобиль белого цвета был замечен на четвертом километре автодороги с. Каптырево — с. Субботино. Полицейские выехали на проверку и обнаружили в пруду автомобиль Toyota. Также на дороге были заметны следы заноса.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых три женщины и двое мужчин», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время личности погибших устанавливаются. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 5 апреля, в Хабаровске грузовик после столкновения с внедорожником Lexus проломил ограждение и упал с моста в реку. Легковая машина выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовик. После лобового столкновения водитель фуры не справился с управлением на узком мосту. Попав в реку, грузовое авто быстро ушло под воду.

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