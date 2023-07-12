Претерпеть лишение: в России усложнят выдачу прав после пьяной езды

Президент России Владимир Путин подписал закон, который временно запрещает лишенным прав за езду в нетрезвом виде водителям заново сдавать экзамен на вождение и получать водительское удостоверение . Ограничение будет действовать год. Ранее они могли переэкзаменоваться до истечения срока наказания. Документ предусматривает и несколько других изменений: например, усложнится допуск к управлению автобусами, а учиться на водителя средних грузовиков, напротив, можно начать раньше — не с 18, а уже с 17 лет. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Подробнее о нем — в материале «Известий».

Как усложнится выдача прав после вождения в пьяном виде

Основные изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» касаются пункта 6 статьи 26. В нем указаны условия временного запрета на сдачу экзамена и выдачу прав определенным категориям граждан. Один из ключевых моментов — ограничения для водителей, которых лишили ВУ за управление авто в нетрезвом виде. Их не будут допускать к переэкзаменовке в течение года после вынесения постановления об административном правонарушении. Это касается и автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования. Пока наказанные за пьяную езду водители могут пройти теоретический тест по истечении половины срока лишения прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Запрет на сдачу экзамена и выдачу прав затрагивает еще несколько групп, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Орест Мацала.

— Во-первых, это граждане, лишенные права управления. Например, если кто-то имел категорию В, а сейчас захотел получить категорию С, но ранее был лишен права управления. Во-вторых, лица, которые были лишены права управления, но не сдали теоретический экзамен после лишения или не предоставили медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, — отметил он в беседе с «Известиями».

Еще одна группа — лица, лишенные права заниматься определенной деятельностью. Например, если произошло ДТП и кому-то был причинен тяжкий вред здоровью или смерть по вине водителя, его могут лишить права управлять автомобилем. То есть наказание вытекает из уголовного преступления, пояснил эксперт.

По словам Мацалы, в целом порядок получения и возвращения прав и допуска к управлению тем или иным транспортом не изменится , «всё будет гражданам знакомо».

МВД предлагало внести поправки, касающиеся пьяных водителей, еще в 2020 году. Сейчас, согласно КоАП, нетрезвых автомобилистов ждет штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторный случай — штраф от 200−300 тыс. рублей, лишение водительских прав на три года, а в некоторых ситуациях — лишение свободы до двух лет.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, изменения правильные, но недостаточные. Проблема пьянства за рулем не решается, несмотря на репрессивные меры, отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно исследованию НАС (есть в распоряжении «Известий»), в 2022 году количество привлеченных к ответственности за пьяную езду снизилось всего на 2,4%, количество отказавшихся от медосвидетельствования — на 2,9%. Более значительно уменьшилось количество аварий с нетрезвыми водителями — на 8,2%. Смертность в таких ДТП упала на 7,9%, но всё еще осталась высокой: погибли 3560 человек.

— Что касается злостных нарушителей, которые не понимают, что нельзя пить за рулем, мы бы не только отложили сдачу теории на год, но и предложили бы им за это время пройти психологическую помощь. Или, как в Германии, проходить так называемый идиотентест (процедура медицинско-психологической экспертизы. — Ред.). Нам тоже такое нужно, но мы пока так не можем, — рассказал вице-президент НАС.

Кому запретят водить автобус

Еще одно изменение в законе — порядок допуска к управлению автобусом (категория D) и небольшим автобусом (категория D1). Теперь их можно водить только с годовым стажем вождения легкового автомобиля (В) или грузовика (С и С1).

— Повышение требований к профессиональным навыкам лиц, управляющих автобусами — это проявление политики государства. Чем больше пассажировместимость, тем выше должна быть квалификация водителя. Лицу, не имеющему опыта вождения, нельзя доверять перевозку пассажиров на автобусе. Необходимо получить первоначальные навыки, подтвердить их через экзамен и только после этого управлять автобусами, — прокомментировал Орест Мацала.

По словам эксперта журнала «Авто.ру» Валерия Арутина, у всех изменений прослеживается единая цель — снизить риски ДТП, которые создают на дорогах недисциплинированные и неопытные водители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Понятно, что стать водителем российского автобуса или такси теперь будет сложнее, в том числе и гражданам России. Но очевидно, что эти поправки направлены в первую очередь на приезжих из стран ближнего зарубежья, которые работают в автобусных парках или такси без подтверждения своей квалификации, на основании только лишь водительских удостоверений. А удостоверения эти получены не в России, а в других в странах, со своими правилами дорожного движения, — пояснил он «Известиям».

Впрочем, есть в законе и послабления: сдавать экзамены на управление трициклами, квадроциклами и средними грузовиками можно будет раньше — не с 18, а с 17 лет. Это подкатегории В1, СЕ, С1 и С1Е. Сейчас в законе говорится лишь о категории В и С , пояснил Орест Мацала.

— Если уж можно в 17 лет сдавать экзамены на грузовик, то чем хуже трициклы? Всего лишь устраняется нелогичный пробел, — отметил он.

Как говорит Антон Шапарин, любое раннее обучение — скорее, хорошо. Союз просил правительство ввести курс ПДД в школьные уроки ОБЖ, но Минпросвещения не поддержало инициативу, хотя «мы бы получили целое поколение людей, которые знают правила, и без разницы, кем они потом станут — водителями, велосипедистами, самокатчиками или пешеходами». Кроме того, добавил он, в стране большой дефицит водителей.

Как будут менять иностранные права

Значительная часть изменений в закон посвящена замене иностранных водительских прав. Удостоверение, выданное в другой стране, становится недействительным через год после получения вида на жительство в РФ или гражданства РФ. Если речь идет о водителях с российским паспортом, то их зарубежные документы утратят силу спустя год после первого въезда человека на территорию России. Исключение сделано только для Белоруссии . Россияне и белорусы с белорусскими правами могут их не менять.

— Иностранцам придется подтверждать свое знание российских ПДД — на это дают год, после которого иностранные права просто перестанут действовать. Туристов это не коснется, а вот те, кто приехал в Россию жить и работать, должны будут получить российское водительское удостоверение. Для одних категорий транспортных средств достаточно будет сдать «теорию», но водителей грузовиков и автобусов заставят учиться с нуля, оплачивая курс в автошколе, — сказал Валерий Арутин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Последний тезис — важная поправка для иностранцев. Это возможность обменять свои водительские права на российские без обучения в автошколе и только на основе теоретического экзамена. Изменение касается граждан, в чьих странах русский язык используется в качестве официального, и если их работа связана с управлением транспортом. Дипломатам в этом случае не нужно будет сдавать и тесты — достаточно не иметь противопоказаний для вождения.

— Мы считаем, что это разумная норма. Порядок, который прописан в законе, безусловно, следует вводить, но с минимальной бюрократией. Мы и так видим рост тарифов в такси и ломовой дефицит водителей большегрузного транспорта. Нам нужны водители — в том числе из соседних стран. Поэтому важно просто бесшовно вводить людей в российское правовое поле, тогда всё будет работать, — заключил Антон Шапарин.