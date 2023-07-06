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Переломный момент: как ГИБДД решает проблемы безопасности на дорогах

Глава Госавтоинспекции рассказал о профилактике ДТП, борьбе со злостными нарушителями ПДД и цифровизации водительских документов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С начала года впервые за последние несколько лет в России выросло число ДТП. В Госавтоинспекции это объясняют изменившимися логистическими маршрутами, увеличением транспортной нагрузки на трассы, ростом автомобильного туризма на фоне закрытых границ и ограничениями авиасообщения в южных регионах страны. Как власти страны намерены бороться с аварийностью на дорогах, что делать с водителями СИМ и нарушителями-иностранцами, а также каковы перспективы цифровизации водительских документов, выясняли «Известия».

Нерадостный рост

За пять месяцев 2023 года на российских дорогах произошло почти 44,5 тыс. ДТП. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Михаил Черников в пресс-центре «Известий». В этих авариях погибло более 4,6 тыс. человек (+3,1%) и более 56 тыс. (+4,9%) получили травмы. По словам руководителя Госавтоинспекции, основная причина роста аварийности связана со значительным увеличением нагрузки на трассы.

В последнее время мы видим радикальное изменение транспортных потоков. Многие дороги работают в режиме перегрузки, из-за закрытия границ значительно вырос внутренний туризм. Многие выбирают для путешествий автомобильный транспорт, особенно с учетом ограниченного авиасообщения в ряде южных регионов. Всё это не могло не сказаться на аварийности, — заявил Михаил Черников.

По его словам, серьезную озабоченность вызывает ситуация на федеральных трассах, на которые приходится основной объем автомобильного трафика. Он подчеркнул, что на эти дороги приходится треть всех аварий. При этом часто эти ДТП заканчиваются тяжелыми последствиями.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Михаил Черников в пресс-центре «Известий»

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Михаил Черников в пресс-центре «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Лобовые столкновения, связанные с выездом на встречную полосу, одни из самых распространенных и при этом самых тяжелых видов аварий. Чтобы уменьшить их число, необходимо разделение транспортных потоков. Причем необязательно жесткими металлическими барьерами: в ряде случаев достаточно даже пластиковых столбиков-делинаторов, чтобы предотвратить выезд на встречную полосу, — отметил руководитель Госавтоинспекции.

Также серьезной проблемой Черников считает слишком позднее обновление дорожной разметки после схода снега. По его словам, этот переходный период является наиболее опасным, поэтому начинать наносить новую разметку необходимо как можно раньше.

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— Нередки случаи, когда из-за отсутствия разметки водитель просто не видит «геометрию» дороги, не вписывается в поворот и оказывается в кювете, — отметил он.

СИМ в зоне внимания

Озабоченность в Госавтоинспекции вызывает и ситуация со средствами индивидуальной мобильности. По словам главы ведомства, с начала года количество происшествий с участием СИМ выросло почти на 60%. Черников отметил, что основными причинами таких аварий является пересечение водителями электросамокатов проезжей части в неположенном месте, а также их нежелание спешиваться, как того требуют ПДД, на пешеходных переходах.

Девушка на электросамокате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В свое время мы допустили большую ошибку, разрешив ввоз в нашу страну мощных электросамокатов, способных развивать скорость 100 и более километров в час. Такие СИМ стоит приравнять к мопедам, а то и к мотоциклам, чтобы для управления ими необходимы были водительские удостоверения соответствующей категории, — заявил Михаил Черников.

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Вместе с тем он подчеркнул, что говорить о введении прав для управления всеми СИМ пока преждевременно. Несмотря на то что с 1 марта этого года вступили в силу поправки к ПДД, определяющие правила для СИМ, ряд депутатов, сенаторов и общественных деятелей выступили с предложениями по введению дополнительных ограничений для этой категории транспортных средств и их водителей. Глава Госавтоинспекции отметил, что ведомство внимательно изучает предложения, аккумулирует их и «готово обсуждать данные инициативы».

ДТП с электросамокатом
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Только административными мерами проблему с нарушениями ПДД не решить, уверен руководитель ГИБДД РФ. По его мнению, гораздо больший эффект приносит профилактическая работа с теми или иными категориями участников дорожного движения, и такая работа активно ведется.

— Летом и осенью в рамках проекта «ПРОдвижение БЕЗопасности» пройдут сотни мероприятий. Целевыми группами воздействия будут водители, дети и подростки, пешеходы, курсанты автошкол, студенты вузов и средних специальных учебных заведений. Каждый регион, участвующий в кампании, будет сфокусирован на наиболее актуальной для него проблеме безопасности дорожного движения, — отметил Михаил Черников.

Иностранцы-должники и уклонисты

Сейчас в России действует более 24 тыс. стационарных и более 3 тыс. передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В прошлом году с их помощью было ликвидировано 1600 так называемых очагов аварийности, подчеркнул руководитель ГИБДД. Эта аппаратура — эффективный способ сокращения числа ДТП, отмечают в дорожной полиции.

Тем не менее Михаил Черников признал, что в ряде случаев автоматические комплексы бессильны — в первую очередь в отношении автомобилей с иностранными номерами. Он отметил, что «наши гости, которые приезжают на транспортных средствах, зарегистрированных в другом государстве, себя ведут безнаказанно и вольно». Однако это не означает, что такие нарушители избегают ответственности, добавил руководитель российской Госавтоинспекции.

Мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений дорожного движения
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Мы ни в коем случае не аннулируем материалы на транспортные средства с иностранными регистрационными знаками, а специально храним их. Остановив такой автомобиль, сотрудник автоинспекции проверяет по базе данных нарушения, зафиксированные камерами, и оформляет соответствующее постановление, — заявил Черников.

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В прошлом году в отношении более чем 8,5 тыс. иностранных граждан, имеющих значительное количество административных штрафов, в том числе неуплаченных, приняты решения о запрете въезда в РФ, рассказал глава ГУОБДД МВД РФ. Он также сообщил, что в первом чтении принят разработанный совместно с Минтрансом законопроект, позволяющий отлавливать не заплативших штраф нарушителей-иностранцев на границе.

— Он дает возможность запретить пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке, — заявил глава ГИБДД.

Водительское удостоверие
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Он напомнил, что похожая схема уже работает в отношении грузового транспорта, если есть какие-либо нарушения правил грузоперевозок.

Михаил Черников также рассказал, что граждане, уклоняющиеся от вызова в военкомат, не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав, а также получать другие госуслуги по линии Госавтоинспекции, например обменять права или поставить на учет автомобиль.

— У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат, в общей информационной федеральной системе. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги, — отметил он. По его словам, данная мера будет действовать с 11 июля.

Уходим в цифру

В прошлом году совместно с Минцифры был запущен эксперимент по предъявлению водительских удостоверений и документов на автомобиль в электронном виде, напомнил Михаил Черников. Сейчас ГИБДД разрабатывает законодательную базу, которая приравняет «цифровые» права к документам на традиционном носителе.

Сотрудник ДПС ГИБДД проверяет документы у водителя в Крыму
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными, — заявил глава ведомства.

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Он также напомнил, что недавно появился сервис, позволяющий на портале «Госуслуги» заключать в электронном виде договор купли-продажи автомобилей. Дальнейшее развитие его функционала позволит сотрудникам Госавтоинспекции направлять штрафы за нарушения ПДД сразу новому собственнику, даже если он не перерегистрировал машину на себя, как того требует закон, поделился Михаил Черников дальнейшими планами по цифровизации.

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