ГИБДД запретит уклонистам сдавать на права

Военнобязанные, которые не приходят в военкомат, не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав, заявил в четверг, 6 июля, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат] в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги», — сказал он.



По его словам, данная мера будет действовать с 11 июля.

Кроме того, уклонисты от призыва не смогут заменить водительское удостоверение или получить его повторно.

МВД РФ выступило с инициативой ограничить уклонистов в правах на управление автомобилем ранее, 7 июня. 4 июля был опубликован приказ ведомства с утверждением порядка инициативы.

11 апреля Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра воинского учета, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться, в частности, через «Госуслуги». Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.



В мае глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что реестр заработает к осеннему призыву.