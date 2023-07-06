Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции
Мир
Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине
Общество
Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии
Авто
За пять месяцев в России поймали 214,5 тыс. нетрезвых водителей
Общество
При обысках у Пригожина нашли парики и фальшивые паспорта
Общество
В Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финстабильности в ослаблении рубля
Мир
Лукашенко сообщил о намерении встретиться с Путиным и обсудить ЧВК «Вагнер»
Общество
В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%
Мир
Президент Португалии выписан из больницы после обморока
Общество
Уголовное дело возбудили после падения кабины аттракциона в Подмосковье
Пресс-релизы
Итоги десятилетнего развития Дальнего Востока подведут на ВЭФ-2023

В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%

Глава ГИБДД Черников: в России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими СИМами
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), заявил в четверг, 6 июля, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, основной причиной таких аварий является пересечение владельцами СИМов проезжей части в тех местах, которые для этого не предназначены.

При этом Черников выразил мнение, что о введении прав для вождения электросамокатами говорить пока рано. Однако необходимо создавать условия для движения СИМов, считает глава ГИБДД.

Поворотный момент: в России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах
А также ограничить их скорость до 15 км/ч

4 июля стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Отмечалось, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Кроме того, максимальное наказание для них не превышает 1,5 тыс. рублей.

Также 4 июля московская ГИБДД сообщила, что с 1 июля в Москве было зафиксировано 2,1 тыс. нарушений ПДД среди людей, которые управляют СИМ. По данным инспекции, 1 и 2 июля в городе составили 623 протокола о нарушении ПДД в отношении велосипедистов. 806 эпизодов нарушения ПДД инспекторы зафиксировали среди самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 744 курьера служб доставки оказались нарушителями ПДД.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023