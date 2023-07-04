За выходные в Москве зафиксировано 806 самокатчиков-нарушителей ПДД

В период с 1 июля в Москве было зафиксировано 2,1 тыс. нарушений Правил дорожного движения среди людей, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. Об этом 4 июля, во вторник, сообщает Telegram-канал московской ГИБДД.

По данным сотрудников столичной Госавтоинспекции, в субботу и воскресенье в городе составили 623 протокола о нарушении ПДД в отношении велосипедистов. 806 эпизодов нарушения Правил дорожного движения инспекторы зафиксировали среди самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 744 курьера служб доставки оказались нарушителями ПДД.

3 июля в столице стартовал эксперимент по подключению средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, проведение тестовой интеграции информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в электросамокаты в будущем станет основой безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Ранее, в марте, законодательно была установлена максимальная скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч.