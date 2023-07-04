Пешим ходу: электросамокатчиков впишут в КоАП и начнут штрафовать

Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму. Сейчас кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Из-за расплывчатости этой формулировки самокатчики нередко уклоняются от штрафа. Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тыс. рублей. По мнению экспертов, оно должно быть сопоставимо со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать и 30 тыс.

Четкое обозначение

Людям, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты, пропишут в КоАП штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме Минтранса в Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия».

Минтранс «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ», — говорится в письме ведомства в адрес депутата от «Единой России» Александра Якубовского.

С марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования СИМ. К ним отнесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочую аналогичную технику независимо от мощности двигателя.

На СИМ распространили ограничения: например, максимальную скорость 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания, напомнил член генсовета «Деловой России», гендиректор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из разъяснений МВД тогда следовало, что штрафовать за нарушение этих правил электросамокатчиков будут согласно ст. 12.29 КоАП. Но формулировка этой статьи весьма расплывчата — она предусматривает наказание лишь для велосипедистов и «других лиц, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения». Это позволяет пользователям СИМ зачастую уклоняться от штрафов. Да и сами санкции весьма условны — максимальная составляет 1,5 тыс. рублей.

Как рассказал «Известиям» источник в Минтрансе, поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на СИМ, как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук предположил, что, чтобы поймать правонарушителей на СИМ, придется создавать отдельные наряды правоохранителей на электросамокатах с проблесковыми маячками и особенного окраса — по аналогии с конной или мотополицией.

— Такая электрополиция сможет беспрепятственно передвигаться по пешеходным частям улиц, по паркам и ловить тех, кто своей агрессивной манерой езды или из-за алкогольного опьянения угрожает пешеходам, — считает он.

В одном из крупнейших сервисов кикшеринга Whoosh поддерживают ввод штрафов для электросамокатчиков. Это естественный шаг после включения СИМ и его статуса в ПДД, сказал «Известиям» руководитель GR-компании Сергей Карлов. «Известия» также направили запросы в сервисы «Юрент» и «Яндекс Go».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Параллельные разработки

В России необходимо выстроить и эффективную систему идентификации нарушителей, надзора и привлечения к ответственности , уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Необходимо развивать городскую среду с учетом новой реальности и наличия СИМ в жизни горожан — при реконструкциях пешеходных зон создавать велодорожки, — сказал парламентарий. — Следует ограничить скорость прокатных самокатов до 15 км/ч, одновременно повысив возрастной ценз для управления ими.

По мнению члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова, размер штрафов за нарушение ПДД должен быть сопоставим с санкциями для автомобилистов. Например, до 5 тыс. рублей за двукратное превышение установленной скорости, сказал он. Фиксацию же соблюдения правил в крупных городах можно автоматизировать с помощью систем видеонаблюдения, если будет решен вопрос с идентификацией лиц, пользующихся СИМ, добавил он.

Особенно сложно будет выявлять нарушителей, которые используют личные СИМ, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Поэтому имеет смысл присваивать индивидуальные номера самокатам, считает он.

Самокатчики сегодня очень активные участники движения и при этом самые опасные , сказал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

— Среди них — подростки, молодежь, компании, которые любят кататься группами, — напомнил он.— Правила должны быть четкими и понятными, а размер штрафа действительно может коррелироваться со штрафами для автомобилистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но до конца этого сезона менять регулирование нецелесообразно: нужно посмотреть, как работают правила, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов. В палате изначально предлагали более жесткий вариант регулирования, заявил эксперт.

— Мы предложили доработать категорию водительских «М», позволяющую управлять мопедами, и использовать ее для электросамокатов. Например, чтобы можно было сдать теоретическую часть экзамена и получить ее. Это уже добавит ответственности: если человек попадется в пьяном виде, его лишат прав всех категорий. И штраф будет не полторы тысячи, а 30 тыс. и лишение прав, — рассказал он.