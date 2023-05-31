Поворотный момент: в России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах

В России предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Такое обращение в Минтранс и МВД направил направили депутаты «Единой России». Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов. Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года выросло вдвое.

Ограничение скорости

Ежегодно в России растут показатели аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 ДТП, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941. С января по апрель 2023-го только в Москве произошло уже 60 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 63 человека. Об этом говорится в депутатском обращении в МВД и Минтранс за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.

Депутаты предлагают ограничить на уровне программного обеспечения скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться такими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры предлагаются для СИМ доставщиков товаров на дом.

«Известия» направили запросы в МВД и Минтранс.

Согласно постановлению правительства №1769 от 6 октября 2022 года, сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. Но правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков», говорится в письме.

— Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час, — сказал Александр Якубовский.

Этот показатель превосходит среднюю скорость пешехода в три раза, разрешенная же сегодня превышает ее в пять раз, добавил парламентарий. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов, добавил депутат.

— Мы поддерживаем предлагаемые инициативы. Но это одна из типичных для последнего десятилетия ситуаций, когда технологическое развитие опережает регулирование и не совпадает с ним по балансу интересов между участниками дорожного движения, — сказал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Проблема ДТП с участием средств индивидуальной мобильности связана, прежде всего, с низкой культурой вождения, и простыми запретами эту проблему не решить, считает эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Это касается и доставщиков товаров на дом, полагает он.

— Не нужно тормозить развитие сервисов доставки или кикшеринга, а лучше приспосабливать городскую среду под современную экономику. Например, можно рекомендовать регионам направлять средства нацпроекта «Жилье и городская среда» на оборудование соответствующих дорожек, — сказал Павел Склянчук.

Строгость контроля

Транспортные средства, способные развить скорость даже до 25 км/ч, необходимо строго контролировать, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В идеале СИМ следовало бы выдавать только при наличии водительских прав или создать специальную категорию, полагает эксперт.

— Пока не создана инфраструктура в полной мере, мы будем выступать за любые правила и ограничения. Например, в Китае процесс интеграции такой инфраструктуры и адаптации новых видов транспорта произошел очень быстро, у нас, увы, нет, — сказал президент Magic Group Александр Перемятов.

По его мнению, ограничение скорости — хороший выход. Тем более, что потом можно поэтапно расширять зону, снимая лимит точечно или увеличивая допустимую скорость на приспособленных для быстрой езды участках, добавил он.

Впрочем, операторы кикшерига утверждают, что в зависимости от локации скорость электросамокатов регулируется. Например, компания Whoosh установила ограничение в 10-15 км/ч на многолюдных улицах, в парках и скверах. А компания Lite — 5-15 км/ч в местах плотного пешеходного трафика и парках.

— Повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок, но повлияет на транспортный сценарий использования сервисов. Сейчас самокатами пользуются для решения транспортных задач, обычно в дополнение к общественному транспорту: метро, автобусам, электричкам, — считают в Whoosh.

Около 77% поездок сервиса приходятся именно на транспортные, а не прогулочные маршруты, добавили в компании. Общее снижение скорости даже на безлюдных улицах помешает пользователям доезжать до пункта назначения также быстро и комфортно, полагают в компании. Повсеместное ограничение скорости самокатов до 15 км/ч кажется излишним, согласны в lite.

По словам эксперта-издателя проекта «Трушеринг» Юрия Николаева, в Москве и других крупных городах, где власть ведет активный диалог с бизнесом, есть специальные медленные зоны, где скорость может быть автоматически ограничена до 20,15,10 или даже 0 км/ч.

— Это гибкий и современный подход, который позволяет снизить до минимума аварийность в местах повышенного пешеходного трафика. С другой стороны, даст возможность передвигаться с максимальной скоростью там, где есть необходимая инфраструктура и нет пешеходов, — сказал он.

Технически для сервисов нет никакой проблемы ограничить хоть до 5 км/ч, но есть вероятность, что такое ограничение скажется на бизнесе и оттоке клиентов, отметил Юрий Николаев. Также неясно, как быть с СИМ, которые находятся в собственности граждан, подчеркнул он.

По мнению директора Ассоциации операторов микромобильности (объединяет крупных операторов по прокатным средствам мобильности) Ксении Эрдман, большого смысла снижать скорость до 15 км/ч нет. Но возрастные ограничения действительно оправданы. Сейчас поправки в ПДД позволяют перемещаться на СИМ детям от 7 лет до 14 лет под присмотром родителей. Однако вес ребенка и скорость его реакций не позволяют адекватно управлять тяжелым электросамокатом, пояснила она.