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ГИБДД с 11 июля будет осуществлять надзор по новому порядку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Новый порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения для сотрудников Автоинспекции вступил в силу 11 июля согласно приказу №264 МВД РФ, сказано в документе за подписью главы МВД России Владимира Колокольцева.

Приказ был опубликован 30 июня, что в соответствии с утвержденными нормами означает: в силу он вступает через 10 дней после опубликования, так как иная дата не установлена. Соответственно, 11 июля считается началом действия приказа.

Как пояснили в МВД, ведомство обновило порядок надзора за соблюдением водителями, пешеходами и пассажирами требований законодательства о безопасности дорожного движения. Новый порядок вводится взамен административного регламента по исполнению соответствующей госфункции.

«Пересмотрен перечень действий, совершаемых в рамках надзора. Уточнены нормы об оформлении документов о ДТП без участия полиции. Часть поправок связана с принятием закона, которым на полицию возложена обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в медицинскую организацию», — указано в аннотации к документу.

Согласно приказу, автоинспекторы обязаны фиксировать нарушения техническими средствами при скрытом патрулировании, требовать от водителей прекратить движение при неисправности тормозов и другое.

«При наблюдении за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без цветографической схемы принимаются меры по фиксации с использованием технических средств нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения», — сказано в приказе.

Также прописана возможность предоставления документов в электронном виде. При этом их бумажные версии обязательно должны быть в наличии.

«Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек, денежных средств и других предметов, а также без удерживающих устройств. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях документы для проверки могут предоставляться в электронной форме», — говорится в приказе.

Госавтоинспекция может теперь потребовать прекращения движения при неисправностях, запрещающих их эксплуатацию. К примеру, при обнаружении проблем в работе тормозной системы, рулевого управления.

«При выявлении факта управления транспортным средством, имеющего неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), с негорящими (отсутствующими) фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующим со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий», — указано в новом порядке надзора.

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9 июля адвокат Елена Кудерко рассказала о замене водительских прав в 2023 году. Если срок действия водительского удостоверения истекает в 2023 году, то пока не нужно идти в ГИБДД для его замены. В этом году продолжает действовать одна из мер поддержки, принятая со времен пандемии.

6 июля в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что чаще всего причиной ДТП в России является выезд на встречную полосу. На данное нарушение приходится около трети аварий.

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